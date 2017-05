La agricultura con nombre de mujer

torrent. El premio al Agricultor del año de Torrent tiene en esta ocasión y por primera vez en su historia, nombre de mujer. Josefa Pascual Navarro, o Pepica como se la conoce, recibió el galardón que otorga el Consell Agrari, rodeada de su familia y amistades que quisieron mostrar su admiración por «toda una vida dedicada al campo».

De familiar de labradores, la octogenaria no ha dejado nunca de cultivar la tierra. Primero en su entorno familiar y luego al lado de su marido. «Éramos cuatro hermanas y yo decidí dedicarme al campo y tomar las riendas», comenta Pepica. «Fui una de las primeras mujeres que se sacó el carné de conducir hace 50 años para llevar los productos al mercado de abastos», recuerda la mujer.

Después, cuando se casó con Francisco Carratalá siguió trabajando en la agricultura. «A él no le gustaba salir así que íbamos de casa al campo y del campo a casa». Ahora, y tras el fallecimiento del que fuera su compañero durante 60 años, la vida de Pepica no ha cambiado mucho y sigue dedicándose al único trabajo que ha desempeñado y que conoce a la perfección.

A sus 80 años, «me levanto pronto, cojo el coche y me voy al campo», relata, «cuando se hace la hora de comer ya me bajo a casa». Cerca del barranco de Pelegrí tiene una finca de naranjos donde cultiva su huerto. «Ahora he plantado berenjenas, pimientos, melones y tomates» que van directos del campo a su mesa y que también vende entre los vecinos, con iguales garantías en la plaza Sant Jaume, «ellos saben que todo es de casa».

Sus hijos y sus nietos también colaboran en estas tareas, sobre todo en las más duras, como pulverizar o todo lo que implique un mayor esfuerzo físico. «También me piden que les enseñe a plantar y yo les doy consejos porque llevo toda la vida haciéndolo», añade.

Pepica lo tiene claro «hasta que pueda voy a seguir trabajando, es mi forma de vida y no me gusta quedarme en casa». Respecto a la evolución que se han producido en el sector, la octogenaria señala que «para mi no ha cambiado nada, solo que antes cultivaba más productos y ahora menos cantidad».

El Consell Agrari Local ha querido reconocer con el premio al agricultor del año, que se entrega con motivo de la festividad de San Isidro, a esta mujer que, rompiendo con los estereotipos, ha hecho del trabajo en el campo su forma de vida y que, además, lo ha transmitido a sus generaciones posteriores.

La anciana reconoce sentirse un poco desbordada ante el acto multitudinario que le dedicó el Consell y que congregó a familiares y amigos. «No estoy acostumbrada a esto, yo ya soy muy mayor», comenta, aunque si afirma que fue «muy emocionante recibir tantas muestras de cariño», que siguen repitiéndose cuando va por la calle.

Durante el acto, el alcalde, Jesús Ros, destacó que «este año hacemos un acto de justicia, ya que reconocemos por primera vez desde el Consistorio la labor de las mujeres, de las mujeres agricultoras que han dedicado su vida al campo, como es el caso de Pepica».

Hasta la fecha siempre se había nombrado a un labrador del año pero la realidad es que «las mujeres han llevado las casas y han trabajado en un plano de igualdad con los hombres, pero nunca se les ha reconocido su trabajo con este galardón», añadió y resaltó que «quedan pocas mujeres como ella, que con 80 años dedican todavía la mayor parte de su tiempo al campo». Sus hijos y nietos destacaron el «orgullo» que sienten por esta mujer que «no ha dejado nunca de trabajar» y que «sigue transmitiendo todo lo que sabe sobre los cultivos».