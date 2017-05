Mislata estudia regular el uso de las mesas de La Canaleta para frenar las reservas de sitio

La popularidad de los merenderos del parque de La Canaleta, uno de los espacios de este tipo más cercanos a la capital, está empezando a sembrar el malestar de algunos vecinos que comienzan a no poder disfrutar con asiduidad de esta instalación debido a la gran acogida que tiene la zona, que cuenta con paelleros, mesas y sillas.

De hecho, los residentes denuncian la indebida práctica de algunos usuarios que residen cerca del área recreativa, que acuden al parque a primera hora de la mañana, colocan determinados objetos sobre las mesas a modo de reserva, y se marchan a casa hasta la hora de comer, provocando que la gente que acude a la hora de almorzar se encuentre con la paradójica situación de que no hay sitios libres para sentarse, pese a que en las inmediaciones no hay gente suficiente.

«No se entiende que llegues a las 10 o las 11 de la mañana los fines de semana, y veas que hay mesas con manteles y una botella, o unas piedras encima, pero no haya nadie», criticó una de las afectadas. «Es algo cada vez más común, la gente viene a la hora de abrir, reserva el hueco en las mesas y ya no se la ve hasta la hora de comer o incluso más tarde, provocando que la gente que venimos pronto con las cosas a pasar la mañana ya no tengamos ni un sitio libre y tengamos que comer en el suelo», explica la afectada.

Entre los residentes hay diversidad de opiniones, ya que algunos, aseguran que «todo el mundo puede reservar si quiere» y recuerdan que «no hay ninguna regulación municipal sobre este asunto, por lo que no se está actuando indebidamente». Sin embargo, la gran mayoría asegura que si no se pone freno a este situación irá en aumento. «Al final habrá gente que vendrá el día de antes a dejar las mesas reservadas para tenerlas listas y así no tener que madrugar», advierte otro perjudicado.

En esta línea, el Ejecutivo de Mislata estudia tomar alguna medida para poner fin a esta situación tras recibir varias quejas vecinales sobre este asunto. «Hemos encargado un estudio a la empresa municipal Nemasa, encargada del mantenimiento en la instalación, para comprobar si la práctica está muy extendida o es algo puntual», detallaron fuentes del Consistorio.

Asimismo, desde el Ayuntamiento aseguraron que «se van a estudiar las regulaciones que aplican en otros espacios similares los Gobiernos de otras localidades». «Podríamos colocar carteles que adviertan de que esa práctica no puede realizarse», explicaron ya que «parece excesivo tener que poner operarios para vigilar a la gente».

De la misma manera, recordaron que «en el parque se permite durante los fines de semana entrar con mesas y sillas de casa» y explicaron que «la zona ya cuenta con vigilancia y hay apuntado teléfonos por si ocurre algún tipo de incidente».

Algunos de los residentes apuestan por que «el Ayuntamiento haga como se hace en algunas playas donde se retira la sombrilla y se multa a la persona que reservan sitio en primera línea». Otros prefieren «que se establezcan horarios delimitados por el propio Consistorio, tal y como se hace en los merenderos».

Precisamente, el Ejecutivo ya tuvo que poner un control sobre el uso de los paelleros del parque para evitar abusos similares. Para emplearlos los vecinos deben acudir a recoger los tickets los viernes por la tarde y elegir entre dos turnos de uso, el de las 12 horas y el de las 14.