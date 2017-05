A çò me solia preguntar la meua mare -y fa molts anys- quan me veïa sense fer res: «¿Estàs avorrit o tens perea?» I a mi les dos coses me pareixien lo mateix, pero ella me dia que no era aixina. I m'ho explicava: «Avorrit s'està quan u no té cap cosa que fer i perea, quan ganes no ne tens, pero sí faena.» Després, ya de major, poques voltes m'ho va dir perque, de sobra, faena ne tenia.

I és, ara quan m'enrecorde, puix acabe de llegir que una zoòloga canadiense diu: «La perea és una normal característica universal del regne animal que, llunt de ser un defecte, és perfectament natural.» I, al llegir-ho, descanse. Que no era yo un ser estrany, quan tenint faena per a fer me solia entrar perea. Pero, també hi ha que dir: si el treball te cansa, no hi ha res millor, que reposar. Lo mal és quan u no té treball, ni tampoc ganes de tindre'n, llavors, l'ociositat s'aprofita creant mal.

Per això La Rochefaucolt afirmava: «Es una equivocació pensar que les violentes passions, com l'ambició i l'amor poden triumfar sobre totes les demés. No. La perea, desllanguint, és la mestra d'elles.» Perea ne tenim, a voltes tots. Abellix; tant al malfaener com al treballador que només vol treballar les hores que se compromet. Per a no avorrir-se, l'atre temps, es paseja, va al cassino o només s'engrunsa. Feliç engrunsadora que ha ajudat a embastar perees, a asseciar reposos, a deixar en blanc la ment, per a que al cervell li passara com al gos de Sagra que de perea no lladrava ni mossegava. I per perea u fa lo que li ve en gana, llig, canta, s'engrunsa o pega becada. En canvi, l'avorriment li pot donar la mala idea de posar la televisió i tragar-se -li agrade o no- lo que atres vullguen dir-li. També: corcar-te el cervell, incitant-te a que compres açò o allò. En fi, que te fa ser un porrito. Un robot, només.

Ara que, per escriure, he trencat la meua perea, recorde dos refrans: «el pereós mai tindrà 'pa' vi ni 'pa' lendemà», i «el pereós no en vol fer una i ne fa dos». Que no nos robe la TV la raó per ser pereosos. Eixa que Plató i Kant criticaven, perque dien que no cal investigar, puix tot està ya massa descobert.