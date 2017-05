El alcalde de Paterna apuesta por la cesión de terrenos y la continuidad militar en los cuarteles

«El diálogo con Defensa no ha cesado desde 2015. Ya advertimos que a pesar de ser optimistas, era un tema realmente complejo en el cual seguimos trabajando. Valoramos cualquier aportación que signifique la desafección de los terrenos, pero también hay que ser realistas, el Ayuntamiento tampoco regalaría sus terrenos». El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, afirmó ayer que seguirá negociando en Madrid «desde el máximo respeto entre instituciones».

«Los militares son parte de la historia de nuestra Villa, y estamos muy orgullosos de la excelente relación que tenemos, y que seguimos fomentando», matizó el primer edil, que apuesta por la cesión de terrenos y la continuidad militar en los cuarteles.

Más alejada se encuentra Compromís per Paterna, que el martes recalcó al respecto que el centro urbano «tiene un cuarto de su espacio ocupado por las instalaciones militares, hoy prácticamente en desuso, justamente porque la estrategia de anteriores gobiernos estatales ha sido ir eliminando las instalaciones militares de los centros urbanos».

La formación valoró el apoyo de su grupo en el Congreso, en aras de firmar un convenio con el Ministerio para «la adquisición gratuita de instalaciones y zonas verdes para la ciudadanía». «Nunca se ha conseguido consolidar la desaparición de las casernas e integrar parte de sus instalaciones para servicios a la población», destacó el primer teniente de alcalde y portavoz de Compromís, Juanma Ramón. «Las casernas militares han de convertirse en equipamiento dotacional para Paterna», aseveró.

Por otro lado, el Partido Popular acusó ayer a Compromís de «engañar a la ciudadanía prometiendo la 'cesión gratuita' de los cuarteles militares». Para los populares «es grave que ahora Compromis rompa el consenso municipal y vaya por libre por un camino que no conduce a ningún lugar e incluso puede entorpecer la línea de diálogo que hasta la fecha ha llevado el Ayuntamiento».

Para la formación popular «pedir la cesión gratuita de estas instalaciones es una quimera, más aún cuando no se trata de una zona desmilitarizada y recuerda que siempre que Defensa ha decidido deshacerse de algún bien, lo ha hecho por venta directa o por pública subasta, nunca a coste cero». Los populares recuerdan que «sólo el antiguo campo de tiro de La Muela, ya desmilitarizado, está tasado en más de 10 millones de euros». Los populares recuerdan que en el pasado se han dado pasos de apertura del recinto militar, como el hecho de que el acuartelamiento sirva para acoger la recepción de los Juegos Florales o cena anual de la Junta Local del Cáncer. Además desde el acuartelamiento «también han colaborado con distintas entidades culturales y festivas como la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer». «Eso no quita que en paralelo se haya negociado la adquisición de unas instalaciones que permitirían desahogar las necesidades vecinales del casco urbano, en especial del barrio de Campamento, pero esto debe hacerse siempre mediante el oportuno consenso político y nunca porque un grupo minoritario quiera montar su particular circo en Las Cortes».

Por su parte, Paterna Sí Puede llevó en junio del año pasado una moción al pleno sobre esta cuestión en la que se aprobó «negociar la cesión del suelo militar para equipamientos» y consultar a los vecinos sobre su posible utilidad para poner disponer de zonas verdes o deportivas.