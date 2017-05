Vecinos de La Patacona denuncian el «continuo acoso» de gorrillas en la playa

«Un acoso continuado» por parte de los gorrillas. Es la situación que denuncian vecinos de La Patacona, que ven cómo con la llegada del buen tiempo, la presencia de estos aparcacoches ilegales se ha convertido en habitual, especialmente en la primera línea de playa, donde es difícil encontrar zona de aparcamiento durante los fines de semana.

«Se organizan entre ellos y se dividen las diferentes zonas que hay disponibles en el barrio, aprovechando que el distrito se vuelve muy concurrido, conforme llega la temporada alta», explican desde la Asociación vecinal Patacona-Vera.

Los residentes denuncian que «no es un problema nuevo» y que en 2016 la zona ya estaba invadida por estas personas. «Saben que en La Patacona hay cada vez más gente viviendo y que pueden hacer negocio fácil», lamentan lo afectados. «Se aprovechan de que la gente no se fía de dejar el coche sin pagarles por si luego le pasa algo a los vehículos».

Desde la agrupación lamentaron que «la situación cada vez vaya a más» y quieren «evitar un efecto llamada por este asunto, si no se toman medidas serias para atajar el problema». Además, advierten que a partir de junio el problema se complica. «Durante los meses de verano se activa la zona azul que se instaló en 2013, pero que no funciona el resto del año, por lo que si esto sigue así dentro de unos meses, tendremos no solo que pagar la ORA, si no también a ellos, con lo que el desembolso es todavía mayor».

Desde la asociación manifestaron que «trasladarán esta queja al Ejecutivo para exigir que se tomen medidas al respecto». En esta sentido, lamentaron que «desde hace unos años se eliminara el retén de policía con el que contaba el barrio» y que desde entonces «el Consistorio nos tenga abandonados en este aspecto, porque no estamos en el núcleo urbano del municipio».

«Cuando hay un problema nos toca llamar por teléfono para que vengan hasta aquí y eso retrasa toda la actuación, si tuviéramos siempre agentes en la zona, estas cosas no pasarían porque en cuanto ven a la policía haciendo la ronda enseguida salen corriendo», manifiestan desde la organización.

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Alboraya, Sebastián Torres, aseguró ayer que «en el Consistorio somos conocedores de esta problemática que sufre este barrio del municipio todos los años, con la llegada del buen tiempo».

Igualmente aseveró que «es un problema generalizado en toda la zona costera de Valencia y el área metropolitana» y que «cuando los agentes de Valencia les ahuyentan se vienen aquí, y a la inversa cuando son los agentes de Alboraya los que les disuaden».

También, explicó el edil que «los policías multan a estos aparcachoches ilegales por estar ejerciendo una labor no reglada, aunque sabemos que no van a poder recaudarse porque la mayoría no están identificados».

Además, Torres aseveró que «sí que hay un servicio de policía que recorre la zona de La Patacona con asiduidad» y explicó que «en los días de más afluencia, como en Semana Santa que hemos recibido una avalancha de visitantes, ponemos refuerzos para evitar que se den problemas como éstos y para que haya más vigilancia en general». Asimismo, recalcó que «el Ayuntamiento está estudiando también otras medidas para aumentar la seguridad en la playa, de cara a los meses de verano».