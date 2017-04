Denuncian la invasión de palomas en un inmueble abandonado de Alboraya

«Suciedad, ruido y riesgo de contraer todo tipo de enfermedades». Es la situación que denuncian varios grupos de colombaires en el municipio de Alboraya, después de que un edificio abandonado a medio construir haya sido invadido por un grupo de palomas salvajes que «campan a sus anchas, generando problemas en el barrio».

El inmueble, situado junto al parque de las vías, es una obra sin terminar, pero rodeado de fincas habitadas por vecinos, que a diario tienen que convivir con estos animales silvestres, con todos los problemas que ello conlleva. «Las heces se extienden por las inmediaciones de la zona y no se tiene porqué soportar esto a las puertas de las viviendas», explicaron los afectados.

Asimismo, detallaron que «la situación ha ido poco a poco en aumento, y lo que tenemos es miedo de que la colonización se incremente hasta un nivel peligroso y no se pueda ni soportar», detallaron. De hecho, criticaron que «las palomas son comúnmente conocidas por ser las ratas del aire, por lo que podrían estar infectadas de cualquier enfermedad y que se vaya extendiendo entre las otras palomas».

«La superpoblación de estos animales genera daños estéticos que producen el acido en edificios y mobiliario urbano, por lo que controlar su expansión es algo importante», alertaron fuentes expertas consultadas. Además detallaron que «a través de bacterias u hongos pueden transmitir enfermedades a los humanos u otros animales como la neumonía, la gripe, dolencias digestivas, meningitis o incluso la salmonelosis».

Solución a tiempo

El representante del grupo popular de Alboraya, Modesto Martínez, denunció que «ya hemos interpelado desde hace meses al equipo de Gobierno sobre este asunto, pero el problema persiste». El edil lamentó que «esta situación pueda agravarse si el equipo local no toma medidas rápido». Desde el Ayuntamiento, la teniente de alcalde, Ana Bru, apuntó a este periódico que «se trata de una propiedad que es privada y no municipal, por lo que nos hemos puesto en contacto con los propietarios del edificio para intentar buscar una solución a el problema».

En esta línea, la regidora subrayó que «los técnicos del área de Medio Ambiente ya han contactado con una agrupación que se encarga de colocar jaulas trampa para cazar y derivar las palomas a otros lugares no urbanos donde no molesten al vecindario».

En concreto la edil explicó que se está gestionando con los propietarios para que nos permita entrar en el inmueble y colocar en las diferentes plantas estos mecanismos de captura y esperamos que quieran colaborar y, si no, haremos los requerimientos que consideremos oportunos».

No obstante, fuentes del Ejecutivo de Alboraya apuntaron al respecto que «la colocación de veneno o trampas mortales no es algo que estemos contemplando, porque no va en la línea de la forma de actuar que tiene este Ayuntamiento».