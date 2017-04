Las bandas de música plantan al Ayuntamiento de Moncada por el «impago» de la ayuda anual

Los músicos de las dos bandas de Moncada, el Centro Artístico Musical y la Unión Musical, han decidido no irse con la música a ninguna parte. Al menos, en lo que a actos municipales se refiere. Las dos formaciones de la localidad han tomado una determinación sin precedentes. Plantar al Ayuntamiento y no tocar en ninguna actividad cultural convocada hasta que se resuelva «el impago de la ayuda anual de 25.000 euros que está aprobada por pleno y que debe llegar a cada una de las formaciones para poder cubrir los gastos de funcionamiento».

Después de que la brigada de obras y los efectivos de la Policía Local decidieran, a principios de este año, no efectuar servicios extraordinarios hasta resolver los retrasos, la fórmula de cobro y la negociación de la Regulación de Puestos de Trabajo (RPT), la situación para el Ejecutivo se complica un poco más ahora con el enfado de las sociedades musicales del municipio.

Ambas entidades se manifestaron el jueves frente al ayuntamiento, con varias pancartas en las que podía leerse 'Volem cobrar', para reclamar «el pago de las subvenciones que nos han sido concedidas». Las entidades, «frente a esta situación insostenible hemos decidido manifestarnos y hacernos oír para reclamar lo que se aprobó por acuerdo plenario el pasado año y publicado en el BOP». En un comunicado conjunto, dichas sociedades musicales recalcan que desempeñan «una gran labor en pro de la cultura y dejarlas sin cobrar las subvenciones hacen que se vean asfixiadas y no puedan seguir desempeñando su labor con los vecinos de Moncada si sigue esta situación de irresponsabilidad».

Las juntas directivas de ambas sociedades han decidido unir fueras y hacer llegar «a toda la sociedad valenciana e incluso a todo el mundo musical, a través de la la FSMCV, nuestra situación» pues «nos sentimos agraviados en el trato recibido». Este problema no sólo afecta a las sociedades sino «que implica a todo el pueblo de Moncada, que verá mermada la oferta cultual de su localidad sin necesidad». Tras la última reunión con el Consistorio y «tras no haber ninguna voluntad de negociación para la resolución de los impagos de las subvenciones, ni para el convenio de 2017, hemos decidido paralizar la realización de actividades culturales de nuestras sociedades previstas en nuestra ciudad», sin descartar «otras actuaciones futuras para reivindicar y defender la labor social y cultural» que realizan más de 200 músicos federados entre ambas agrupaciones.

También se han puesto en manos de la asesoría jurídica para estudiar «cuantas acciones legales nos asistan en defensa de un bien común de la ciudad de Moncada. No olvidemos que estamos reconocidas como Bien de Relevancia Local, figura de protección del patrimonio cultural de la Comunitat». Las sociedades afirman que «nos están poniendo muchísimos problemas a la hora de justificar los gastos» y piden «que se nos explique por escrito que más necesitan». Las formaciones musicales reclamaron también el pago de deudas pendientes de años anteriores por valor de más de 100.000 euros, «lo que afecta a nóminas y gastos generales de funcionamiento».

El portavoz del Partido Popular, Miguel Gallego, reclamó al Ejecutivo socialista que «dote de personal a Intervención» para agilizar todas estas demandas y «den facilidades o indiquen a la mayor brevedad todo lo que tienen que aportar estas entidades para que puedan cobrar». El representante popular pidió «la dimisión de la alcaldesa, Amparo Orts, por todo lo que está sucediendo en el municipio. Lamentamos profundamente que se trate de este modo a las bandas locales o a la Policía Local. Gobernar es gestionar y si no puede hacerlo, lo que debe hacer es dimitir».

Desde el Ejecutivo aseveraron en el pleno que las subvenciones «que se daban a ambas formaciones no eran nominativas» y que se entregaban «supuestamente de manera poco ortodoxa según Intervención y la Sindicatura de Cuentas». Parte de las facturas aportadas «no se pueden justificar acorde a la ley y se está trabajando en ello. No es cierto que este equipo de gobierno no quiera pagar».