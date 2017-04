HISTORIADOR ROQUE CHABÀS LLORENS

La pasada semana fon l'aniversari de la mort de don Roque Chabàs i Llorens puix va fallir, en Dénia, el 20 d'abril de 1912. Havia naixcut el 8 de maig també en aquella mateixa ciutat. Als quatorze anys ingressà en el seminari de Valéncia. L'ordenaren sacerdot el 6 de juny de 1868. En 1811, va obtindre una canongia de la nostra catedral i, des de llavors, es va dedicar a l'organisació de l'archiu catedralici fins a la seua mort. Fruit de les seues investigacions històriques va escriure molt. Més de 120 títuls. Tots ells molt importants. Un d'ells: 'Estudio sobre los sermones valencianos de san Vicente Ferrer'. També li són molt coneguts: 'Historia de Dénia', 'Los mozárabes valencianos', 'El milagro de Luchente y los Corporales de Daroca', 'Relaciones y documentos' i el seu 'Episcopolagio valenciano', escrit per indicació de l' arquebisbe de Valéncia, don Victoriano Guisasola i Menéndez.

Fon el creador d'una revista d'estudis històrics -'El Archivo'- i molt amic del primer director de LAS PROVINCIAS, Teodor Llorente Olivares, del qui també era el seu confessor. El 22 de juliol de 1889, actuà com mantenedor d'els Jocs Florals de la ciutat i Regne de Valéncia. Pel seu ardu treball d'investigació fon nomenat membre corresponent de la Real Acadèmia de l'Història. El seu nom figura en varis carrers de poble i en un institut d'ensenyança de Dénia.

Per a que el recordàrem sempre este diari promogué fer-li un bust, per subscripció popular, que se va instalar en els nostres jardins del Real, en 1919. Bust sobre pedestal en el que hi havia una tríade de figures femenines. Una d'elles sostenia una dedicatòria; les atres dos, una un llibre, i l'atra, una medalla, alegoria de l'Història i de l'Arqueologia. Esta obra fon creada per l'escultor Josep Arnal Garcia.

I allí, en els Vivers, prop de la Dama d'Elig estava el seu bust no deteriorat, pero pareix que ad algú li molestà i ha desaparegut -com atres-, i que, com a recort, només els queda el seu pedrot. Demostració del fanatisme que encara viu en aquell que alça aïrat el puny a qui li dona la mà, desijant-li la pau. Conclusió que nos porta a reflexionar i dir, com a consol i remat, que hi ha de tot en la vinya del Senyor i en l'hort de Satanàs.