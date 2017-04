Las bandas de música y policías locales de Moncada protestan en el pleno

Quejas de la brigada de obras, de los efectivos de la Policía Local, de las escuelas deportivas y ahora también de las dos bandas de música de Moncada. Integrantes del Centro Artístico Musical de Moncada y la Unión Musical acudieron ayer al pleno para reclamar el pago «de la subvención anual de 25.000 euros que se aprobó para cada entidad en sesión plenaria». Los afectados posaron a la entrada del edificio consistorial con pancartas en las que podía leerse 'Las bandas queremos soluciones' y 'Volem cobrar', Incluso desplegaron una alfombra roja a la llegada del ejecutivo.

Ambas formaciones, con más de 200 músicos federados, denunciaron ayer que esta ayuda anual «se aprobó por mayoría en el pleno y nos están poniendo muchísimos problemas a la hora de justificar los gastos que, por otro lado, son los básicos para la gestión de estas entidades». Las formaciones musicales reclamaron también el pago de deudas pendientes de años anteriores por valor de más de 100.000 euros, lo que afecta a nóminas y gastos generales de funcionamiento».

El portavoz del Partido Popular, Miguel Gallego, reclamó al Ejecutivo socialista que «dote de personal a Intervención» para agilizar todas estas demandas y «den facilidades o aporten a la mayor brevedad todo lo que tienen que aportar estas entidades para que puedan cobrar la subvención pendiente en su totalidad».

Desde el Ejecutivo aseveraron que las subvenciones «que se daban a ambas formaciones no eran nominativas» y que se entregaban «supuestamente de manera poco ortodoxa según Intervención y la Sindicatura de Cuentas». Parte de las facturas aportadas «no se pueden justificar acorde a la ley y se está trabajando en ello. No es cierto que este equipo de gobierno no quiera pagar».

También los policías locales mostraron su malestar por la situación de «bloqueo» que arrastra la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo. En un escrito que también fue comentado en el pleno, los delegados sindicales de UGT, SPPLB, CSI.F, STAS-IV y SIPOL criticaron que el Ayuntamiento continue «sin una relación de puestos de trabajo (RPT) actualizada» y «sin unos criterios de asignación de productividades». Las formaciones sindicales lamentaron «que la transparencia y los buenos propósitos de solucionar los nproblemas en materia de personal de este ayuntamiento, manifestados por el equipo de gobierno en las reuniones mantenidas al principio de la legislatura, no se estén cumpliento».