Torrent liquida las cuentas de 2016 con un remanente de tesorería de 3 millones

El presupuesto de 2016 se ha liquidado con un remanente de tesorería de tres millones de euros, frente a los 1,8 millones del año anterior. El equipo de gobierno de Torrent dio cuenta del cierre en el último pleno, señalando que «se ha incrementado, además, por prudencia financiera, el cálculo de derechos de dudoso cobro por encima de los mínimos que marca la ley».

El concejal de Hacienda, Andrés Campos, destacó que las partidas de gasto que se han ejecutado en un mayor grado son aquellas relacionadas con la atención a las personas. En este sentido, el presupuesto destinado a Asistencia Social Primaria se ha resuelto en un 132%, y tras este se sitúa Medio Ambiente con un 106%, Bienestar comunitario, con un 105% y Educación, con un 104%. «Hemos sido muy rigurosos en la contención del gasto pero hemos ejecutado estas partidas que son las líneas prioritarias del equipo de gobierno y nuestro compromiso que da rigurosidad al ejercicio presupuestario», explicó Campos.

El edil también destacó la disminución del endeudamiento que ha pasado del 109% al 79%, «y se prevé bajar del 75% a final de 2017». «Este porcentaje nos permitirá tener capacidad de endeudamiento sin necesidad de solicitar el permiso del Ministerio», añadió. Además, el pago a proveedores del Ayuntamiento y entes dependientes se ha rebajado a casi la mitad, pasando de una media de 20,49 días a 10,41, lo que en palabras de Campos «da tranquilidad y viabilidad de cara al futuro».

Para el grupo municipal de Compromís, la cifra de tres millones de euros de remanente de tesorería «es sintética y no real» porque «el saldo de dudoso cobro es una cuarta parte de esta cantidad y en su mayoría no se van a cobrar». Su portavoz, Pau Alabajos también criticó el hecho de que no se hubiera sumado la deuda acumulada de la empresa pública Nous Espais.

«Ni el PP ni ahora el PSPV han querido que esta sociedad se disuelva por la deuda que tendría que asumir el Ayuntamiento», señaló e insistió en que desde la formación «hemos pedido su cierre desde el primer momento por nuestro compromiso con el territorio». Alabajos también argumentó que los ingresos de la sociedad «provienen del Ayuntamiento aunque se consideran procedentes del mercado cuando ya no tiene actividad urbanística».

Por su parte, Campos respondió que el presupuesto de Nous Espais «se ha computado igual que en los últimos cinco años» y señaló que este hecho «no resta importancia a la disminución del endeudamiento». El edil puntualizó que el Consistorio «cumple con los parámetros de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto».