Apuñala a su compañero de piso y le deja el cuchillo clavado

Un hombre de 62 años acostado en su cama, cubierto con una manta, conectado a una mascarilla de oxígeno y con un cuchillo de 20 centímetros clavado en el estómago. Esta es la terrible imagen con la que se encontraron los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil de Tavernes Blanques que ayer acudieron a una vivienda de la localidad tras recibir la alerta de un intento de asesinato.

Todo sucedió sobre las siete de la mañana, en un domicilio situado en un segundo piso de la calle Colón de la localidad de l'Horta Nord. Allí habitaban dos hombres. Según las primeras investigaciones, el agresor, de 63 años, es el inquilino de la casa y permitía a la víctima ocupar una habitación en la casa en lo que parece ser un realquiler.

Horas antes de la agresión, el lunes por la noche, habían mantenido una discusión por razones económicas. Ya de madrugada, el sospechoso se hizo con un cuchillo de cocina de filo de cerámica y unos 20 centímetros de longitud. El sospechoso clavó presuntamente el arma blanca en el estómago de la víctima con una evidente intención de acabar con su vida.

Según fuentes próximas al caso, la víctima sufre problemas respiratorios y usa de manera habitual una mascarilla de oxígeno. A su delicado estado de salud se suma ahora un acuchillamiento que, siempre a tenor de los indicios, se produjo mientras descansaba en su cama. A esta sospecha se llega porque en la casa no aparecieron restos de sangre más allá de los descubiertos en la cama en la que se encontró al herido.

Un móvil en la mesita

Se ignora en qué momento exacto se produjo el brutal ataque, pero sí se sabe que fue sobre las 7 horas cuando el sexagenario acuchillado pidió auxilio al 112. La víctima contactó con Emergencias de la Generalitat gracias a un teléfono móvil en la mesita de noche de su habitación. Con voz apagada y escasas fuerzas, comunicó que le habían clavado un cuchillo.

Ante la gravedad del aviso, fueron movilizados policías locales del municipio, sus compañeros de la Guardia Civil y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Los agentes fueron los primeros en llegar a la calle Colón: tres miembros del cuerpo municipal y otros tres de la Benemérita. Con las debidas cautelas, llamaron al timbre. No sabían si el agresor estaba todavía en casa o si podía responder con violencia.

«Aquí no ha pasado nada»

Y el sospechoso abrió la puerta. «Aquí no ha pasado nada», mintió a los policías y guardias. Como es lógico, no le creyeron. Uno de los agentes permaneció con el inquilino mientras otros inspeccionaban la vivienda. Al llegar a la habitación que ocupaba la víctima se encontraron con el herido en la cama. Usaba su mascarilla y estaba tapado, pero al retirar la manta descubrieron que no se trataba de ninguna invención. Ahí estaba el cuchillo, cruelmente clavado en su estómago.

Como corresponde a los protocolos médicos, no tocaron a la víctima ni le retiraron el arma blanca para evitar posibles lesiones adicionales o una hemorragia. Casi sin poder articular palabra, el herido apuntó al autor de la agresión, que fue detenido de inmediato por el intento de homicidio y trasladado a dependencias de la Guardia Civil para ser interrogado. Al parecer, ha admitido que se produjo una discusión entre ambos en las horas previas a la agresión. El sospechoso tiene antecedentes delictivos.

El traslado del herido requirió el trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Debía ser trasladado con el cuchillo sin retirar y con el mínimo movimiento posible. Como la vivienda carece de ascensor, se optó por evacuarlo con una camilla a través de un brazo articulado de los bomberos, que lo sacaron por una ventana. Una vez en la calle, la víctima fue introducida en una ambulancia del SAMU y evacuada al Hospital Clínico de Valencia, donde le intervinieron para retirarle el arma.