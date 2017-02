La plataforma vecinal denuncia la «publicidad engañosa» del Marenostrum

La plataforma Alboraia, horta i litoral ha denunciado que los responsables del Marenostrum «utilizan una infografía completamente engañosa para publicitar el festival», ya que en ella «han borrado una gasolinera, un espigón, una balsa, varios edificios, acequias y viales» del mapa. «Esta burda manipulación es la mejor demostración de que, como venimos denunciando desde diciembre, la zona escogida es completamente inadecuada para realizar un macrofestival que pretende acoger a 20.000 asistentes por día», asegura la entidad en un comunicado, en el que reclama mayor vigilancia de las autoridades autonómicas.

En la imagen que presenta la organización del festival en las redes sociales, «se amplía el perímetro de playas y se presenta el aparcamiento de Alcampo con una extensión mayor de la realmente disponible, eliminando todo tipo de edificios e instalaciones», advierten desde la plataforma. También aseguran que han detectado «la supresión o alteración de una veintena de elementos claramente visibles en cualquier imagen aérea obtenida» y hacen referencia la presencia de bañistas cuando la playa «no es apta para el baño».

Por su parte, desde la organización del Marenostrum Xperience aseguraron ayer que las críticas «son infundadas», ya que «hay elementos que han desaparecido hace ya varias semanas, lo que demuestra que la plataforma acude poco por la zona». Las mismas fuentes matizan que «la infografía 3D utilizada no es engañosa sino que usa sus elementos esenciales para publicitar un festival de música». «En la campaña promocional se recogen los servicios e instalaciones más destacados para el fin previsto de esta zona de la playa del término de Alboraya», indican, y «como no vendemos gasolina, no tiene ningún sentido hacer referencia a la gasolinera».