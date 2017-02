Lágrimas de impotencia, abrazos rotos y la misma pregunta: «Y ahora, ¿qué?». Los empleados que ayer regresaban a la 'zona cero' con la esperanza de ver en pie la fábrica en la que algunos llevaban trabajando cuarenta años se topaban con años de esfuerzo e ilusión hechos ceniza.

Muchos de los que contemplaban desde lejos los amasijos de hierro y las estructuras calcinadas se llevaban las manos a la cabeza o cubrían los sollozos llevándose las manos a la boca. «Esto es horrible, no puede estar pasando. No me lo puedo creer», decían a sus compañeros con la mirada fija en las montañas de escombros aún humeantes. Familias enteras se quedan sin trabajo. Al menos, hasta que esta manzana del polígono sea capaz de resurgir desde cero. Algunos empleados sacaban sus coches del lugar, aún acotado por la policía, llorando. «Acababan de invertir en toda la fábrica, habían hecho una inversión tremenda, estaba todo nuevo y ahora no queda nada. Solo escombros. He entrado para recoger el coche y se me ha caído al alma a los pies. Esto es una pesadilla. Nuestras vidas se han quemado con la fábrica», decía una trabajadora de Gourmet.

«Si Campofrío lo hizo en un año, nosotros lo tenemos que conseguir en seis meses. Tenemos que resurgir de las cenizas», decía con un hilo de esperanza otro empleado.

«No sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando pero ahora ves esto y es que no te lo puedes creer. Mi padre ha trabajado aquí media vida», explicaba el hijo de un empleado que se había acercado al lugar del incendio para contemplar desde cerca la catástrofe.

Mientras la policía preguntaba quién tenía que recoger más efectos personales y vehículos más allá del cordón policial, otros afectados iban llegando por racimos a las vallas que separaban el estupor del desastre. «Aquí podría haber pasado algo muy gordo y estar hablando de muertos», repetía en otro de los puntos del perímetro acotado un empleado de TMD. La instalación «ha sufrido daños importantes y aunque todavía está en pie no sabemos cuándo podremos volver al trabajo. Hay que ver qué maquinaria funciona y cuál no, piezas, sistemas. De momento, ni siquiera hay electricidad. Parte del tejado ha desaparecido pero, de momento, ni siquiera podemos entrar», decía un compañero.

«Esperemos que los seguros se puedan arreglar entre sí y que lleguen las indemnizaciones pero de ahí a saber cuándo podremos volver al trabajo..... habrá que reconstruir la fábrica y eso, tal y como está esto, no se podrá hacer de un día para otro. Tendrán que pasar meses o años», apuntaba el comercial de otra firma afectada, mientras salía otro coche ennegrecido del epicentro del incendio. «Tendrá que pasar mucho para olvidar esto».