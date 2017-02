Torrent abrirá un ambulatorio el próximo año para atajar la saturación del servicio

La capital de l'Horta Sud contará con un centro de atención primaria en Parc Central el próximo año, tal y como anunció el alcalde, Jesús Ros, ayer en rueda de prensa. Según Ros, las conversaciones con la Conselleria de Sanidad «van por buen camino» y avanzó que «en un breve espacio de tiempo se pondrán en marcha nuevas especialidades importantes y muy novedosas» que situarán a la ciudad en un centro de referencia.

Un informe del área de Salud del Hospital General, al que está adscrito Torrent, avanza las dotaciones de las que dispondrá el centro de atención primaria de Parc Central, entre ellas, ocho consultas de médico de familia y tres enfermeros, dos consultas de pediatría con una enfermería, una matrona y un trabajador social, que permitirán acoger a cerca de 10.000 usuarios.

La ciudad dispone actualmente de tres centros sanitarios que se prestan en diferentes sectores para atender a toda la población. El centro de Pintor Ribera atiende a 40.500 personas y es, según explicó Ros, «el que más cartillas atiende de la toda la Comunitat Valenciana», el 15% correspondientes a mayores de 65 años, mientras que en la calle Xirivella se da servicio a 30.000 usuarios. El más pequeño es el de El Vedat con cerca de 10.000 cartillas.

«La cifra adecuada para un área de atención primaria se sitúa en los 30.000 usuarios», matizó Ros, una cantidad que dos de los centros de Torrent superan. «La intención es oxigenar los dos centros más cargados, trasladando cerca de 13.000 cartillas al nuevo centro que se ubicará en Parc Central», explicó.

Ros advirtió la total disponibilidad por parte del ayuntamiento de que cederá unos bajos de 800 metros cuadrados en esta zona de nueva expansión para que comience a funcionar lo antes posible. Esta iniciativa ha destapado una situación «irregular» ya que en el local donde al consistorio pretende ubicar el nuevo centro, se cedió por convenio a una asociación que no tiene sede en Torrent. «Este local está en el limbo», afirmó Ros, «el contrato, que se firmó en 2014, implica que la entidad debía pagar un alquiler de 100 euros al mes durante 20 años a cambio de realizar actividades sociales en dos años, que no se han hecho. El local está sin actividad y no sabemos cuando tendrá», comentó.

«Lo que no entendemos es que enfrente justo de este bajo hay otro que tenemos alquilado de 100 metros cuadrados, y por el que se paga 500 euros al mes», añadió y explicó que se ha revisado el convenio y se ha solicitado a la asociación que cumpla con las condiciones planteadas en el mismo.

Por otra parte, el alcalde apuntó que se descartó la construcción de un nuevo edificio en el solar de 35.000 metros cuadrados que están reservados para la Ciudad de la Justicia porque «es más lento de ejecutar» y que se ha dejado para «cuando haya un crecimiento mayor de población».

En la reunión con los responsables de Sanidad, Ros también solicitó al consorcio hospitalario la retirada del cartel anunciador de la construcción del Hospital Comarcal, de diez metros de altura, que continúa degradándose con el paso del tiempo y que costó en 2008, 60.000 euros. El rótulo está ubicado en unos terrenos en la zona del Tolla Alberca que siguen siendo de propiedad privada y que se utilizan para el pastoreo.

El alcalde aprovechó la ocasión para criticar la gestión popular de lo que considera un «timo» anunciado a bombo y platillo por el PP, porque «antes de colocar el cartel ya se sabía que el hospital no iba a construirse ya que estaba el proyecto de la nueva Fe».