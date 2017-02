La despedida al míster de Albal

Aunque se ha cumplido medio año desde que Ramón Alapont falleció, a los 68 años de edad, su recuerdo sigue vivo entre cientos de jóvenes albalenses que llevan el fútbol en la sangre y a quien el entrenador enseñó a jugar en las diversas categorías de la escuela de fútbol base de Albal durante cerca de cuatro décadas. Tras su muerte, surgió un grupo formado por sus pupilos de varias generaciones que han promovido un homenaje «como él se merece» para recordar todo lo que este hombre hizo por ellos.

«Su muerte fue muy rápida y coincidió en que eran vacaciones de verano por lo que mucha gente no pudo despedirse de él como toca y algunos ni siquiera se enteraron», explican los promotores. Por ello, iniciaron este grupo al que han ido agregándose más voluntarios decididos a mantener viva la memoria del entrenador.

Mañana sábado se inaugura un paseo con su nombre, precisamente la 'Pujada' a Santa Anna, un camino que Ramón recorrió miles de veces a lo largo de su vida cuando subía a entrenar a los pequeños al campo de fútbol o acudía a ver los partidos. Los organizadores del homenaje recogieron cerca de 2.000 firmas, que presentaron ante el ayuntamiento, para que esta carretera llevara su nombre, como muestra del aprecio y respeto que siente por él los que fueran sus vecinos.

Además de este recordatorio, los organizadores encargaron una escultura que también se inaugura mañana en el recinto, junto a la piscina, en honor al míster y diseñada por el artista Raúl Abad, de Alfara del Patriarca. Se trata de un octógono en el que se dibuja la evolución de las diferentes categorías del fútbol y sobre él, está el busto de Ramón Alapont con la dedicatoria de «por su dedicación y entrega al fútbol base de Albal».

Para asumir el coste de este monumento el comité organizador ha llevado a cabo varios actos para recoger fondos en los que se ha volcado la población, entre ellos un partido homenaje entre el Albal C.D y el Alcàsser, y este fin de semana están presentes en la feria de Sant Blai con un expositor donde se sortearán las camisetas del Valencia y el Barcelona, firmadas por toda la plantilla.

Ramón Alapont dejó una profunda huella entre varias generaciones durante los cerca de 35 años que dedicó a su mayor afición, el fútbol. «Él fue como el padre de todos», comentaban Vicente Vila y Raúl Chilet, dos de los promotores del homenaje. «Se volcaba con los niños y si yo he sido futbolista profesional ha sido por él», añadió Raúl. «Ramón siempre nos daba consejos y era nuestro confidente. Nos enseñaba a jugar al fútbol y luego siempre estaba pendiente de cómo te iba», añade Vicente.

Lo que más destacan estos jóvenes del entrenador es que «nos inculcaba valores como la humildad, el respeto al contrario y que no hay que ganar a costa de todo». En sus últimos años, y a pesar de que ya no estaba en activo, no dejó de acudir a ver a sus pupilos a los entrenamientos y ofrecerles sus consejos de forma totalmente desinteresada y por pura vocación.