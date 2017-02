CAMPANES QUE NO VOLTEGEN

Pareix que a l'Ajuntament de Valéncia no li agraden les campanes. Ha manat a les parròquies de Sant Nicolau i de Sant Josep de la Montanya, que, per «molèsties» que generen, deixen de voltejar-les. Aduix a queixes del veïnat i per contaminació acústica. Pero com be opina el capellà D. Antonio Corbí: «això és més per contaminació ideológica», que per l'excés de decibelis. Decisió particular del nostre consistori, poc afortunada per als que nos agrada escoltar les batallades de campana. Com a mi que m'agrada també sentir l'explosió d'un tro de bac, d'una piuleta o d'una carcassa, encara que ésta, per son estrèpit, me faça tremolar. Tant me resulta grat el soroll, que pot ser siga el motiu pel que m'estiga tornant sort. Pero, tots no tenim els mateixos gusts.

Pense que si se contaren els que volen mascletades i tindre campanes voltejant que els que no, ne serien més els primers. Pero, em sembla que el senyor Ribó - i els seus edils- están en els que preferixen campanars muts. Per ara, ne són ya dos. Resolució de fi polític que res beneficia a la població. Lo mateix que el canvi de direcció dels molts autobusos eixos que, adés, feyen son pas de trayecte cada 10 minuts i hui en uns 30. La causa, segons els conductors, és que han retallat personal. Aixó sí, t'eixamplen aceres per a que pugues caminar millor i, de pronte, tauletes i cadires de bars, te les acurten. Tenen ànsia de fer més jardinets i, els que tenim els patim: estan com un femer. Ara, el problema a resoldre és el diésel. Per sa contaminació; impost nou tindrem. Aixina que si vas a peu, ves en tento de no chafar algún trocet d'eixos que solten els que passegen en cordeta, ben amos de carrer. Espere que no l'importe només al nostre Consistori tot repic de campana. En lo armoniós que és eixe sò. Siga toc d'avís, d'alegria o de dolor. Desige que rectifique; que nos deixe sentir les batallades que conviden a una missa, a una provessó o a un soterrar. Ixcà comprenga la raó histórica de cada campana i el valor espiritual i artístic de totes les iglésies, mostra fefaent de la creença de moltíssims valencians. Pero, me tem lo pijor. que, pronte, fins al mateix chiulet de l'afilador el faran callar. I si no, al temps.