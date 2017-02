Vecinos denuncian los problemas de la recogida de basuras en Mislata

Mejorar el servicio con más frecuencias de paso y horarios nocturnos. Bajo estas premisas el Ayuntamiento de Mislata decidió remunicipalizar el servicio de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, a través de la empresa pública Nemasa en 2015. Sin embargo, un vídeo de una vecina del barrio de El Quint, muestra una recogida bastante incompleta.

De día y dejando la zona llena de enseres, así efectuó el camión de recogida su servicio en la zona, tal y como muestra la grabación de la residente, y que sigue agravando la polémica en el municipio en torno a esta prestación, que ha generado varios enfrentamientos entre el grupo popular y el ejecutivo en el último año, después de que el consistorio subcontratara a una empresa privada estos trabajos.

En el vídeo, al que tuvo acceso LAS PROVINCIAS, puede apreciarse cómo el camión deposita un contenedor en la calle Enric Valor tras su vaciado, a plena luz del día, para a continuación seguir circulando, dejando la vía pública repleta de restos de basura orgánica e, incluso, con enseres colgando en la apertura del propio contenedor.

El portavoz del grupo popular, Jaime Bronchud, aseguró que el vídeo es «una confirmación del mal servicio que hay en el municipio». Asimismo, denunció que el ejecutivo «mintió a los vecinos, primero anunciando una falsa municipalización, que luego subcontrató a una empresa privada, y posteriormente porque la recogida cada día es peor y no cumple con lo contratado».

El concejal recordó que «la portavoz socialista María Luisa Martínez Mora dijo en su día que se apostaba por la gestión pública por la eficacia, eficiencia y profesionalidad con la que trabaja Nemasa, pero a la vista está que ni hay eficacia, ni eficiencia, ni profesionalidad».

De acuerdo con fuentes del consistorio, lo sucedido ha sido algo excepcional. En esta línea, apuntaron que uno de los vehículos de la subcontrata estaba averiado y que se procedió al alquiler de otro camión que no estaba correctamente parametrizado, motivo por el cual se devolvió al proveedor sin haber prestado servicio en Mislata.

«El conductor comenzó su servicio por la calle Enric Valor, y tras cerciorarse de lo ocurrido tras recoger el primer contenedor, decidió no vaciar la siguiente batería de depósitos», señalaron fuentes municipales. «El vehículo no se quedó estacionado junto al contenedor debido a la anchura de la calle, que por su estrechez no permite el tránsito de dos vehículos en paralelo, por lo que el conductor reanudó su marcha y se devolvió a la empresa alquilada. Posteriormente un equipo de reboses recogió el contenedor afectado, de modo que no quedó resto alguno de basuras en la calzada», explicaron desde el Consistorio.

Asimismo, concretaron que «el servicio se comienza a las 23 horas y se termina a las 7 de la mañana, salvo cuando hay algún tipo de incidencias como ésta, lo que provoca que los trabajos se alarguen».