El grupo municipal Plataforma – GuanyemSAB –Compromís ha enviado una carta abierta al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber para preguntar: "¿Por qué sólo se presentaron la mitad de los aspirantes a una oposición de auxiliar administrativo en San Antonio de Benagéber? Ni siquiera se presentó el que tenía la mejor puntuación en el concurso previo. Casi la mitad de los aspirantes no se presentaron al primer examen de auxiliar la prueba del pasado día 27 de enero. Y es que 57 de los 124 aspirantes que habían presentado solicitud no aparecieron por la prueba. Algunos de los ausentes tenían una muy buena puntuación en la primera fase de concurso. ¿Se llegaron a enterar de que se celebraba la prueba? ¿Se le dio la publicidad suficiente? A la vista de los datos, no".

La plaza convocada de auxiliar administrativo tiene una retribución "muy interesante" y entre sueldo base, complementos y seguridad social su coste alcanza los 27.000 € anuales, ha explicado el concejal Ramón Orozco en un comunicado.

Algunos de los afectados, conocedores a posteriori de que se celebró la prueba el pasado viernes 27 de enero, se quejan de no haber encontrado la convocatoria del examen en la web municipal. Y eso a pesar de que la base undécima especificaba la publicidad del proceso selectivo, según informan.

Además el tablón de anuncios, donde es obligatorio publicar este tipo de asuntos, lleva tres meses en el interior del ayuntamiento (desde que se montó el belén por Navidad) y sólo es consultable en horario de atención al público. "A pesar de nuestras quejas y nuestra petición de que se volviera a instalar en el exterior el gobierno municipal ha hecho caso omiso", afirma Orozco.

Resulta extraño el elevado número de ausencias al examen. Lo cierto es que de 124 que se inscribieron sólo quedan 34 que se han declarado aptos tras la primera prueba. El concurso-oposición y entrevista se barema así: 15 puntos por el concurso, 10 por el primer ejercicio, 10 por el segundo y 5 puntos por la entrevista. Algunos de los ausentes partían en muy buena posición tras la fase de concurso, "como quien había obtenido la máxima puntuación, un 8.40, que extrañamente no concurrió a la prueba. ¿Por qué?".

Las convocatorias de las últimas plazas de funcionarios interinos en el Ayuntamiento no han estado exentas de polémica por haberse convocado sin acuerdo con los sindicatos ni con la oposición. De hecho están recurridas por el sindicato CCOO, según indica el grupo municipal.

"Pero más allá de esos aspectos no podemos permitir que se actúe con ese oscurantismo y se juegue con la necesidad y la ilusión de quienes intentan obtener un puesto de trabajo y que han pagado unas tasas para poder examinarse. Este, en el mejor de los casos, es un nuevo ejemplo del no saber hacer del equipo de gobierno en minoría de AISAB y PSOE", han concluído.