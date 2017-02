Quabit deja la puerta abierta a retomar en 2020 el proyecto urbanístico en Port Saplaya

El proyecto urbanístico encallado desde hace una década en Alboraya, que busca reconvertir el litoral del Port Saplaya, podría hacerse realidad. Así lo dejó entrever ayer el presidente y accionista de Quabit, Félix Abánades, al anunciar su intención de retomar esta iniciativa residencial y de ocio que, entre otras iniciativas, contemplaba la construcción de cerca de 900 viviendas.

En esta línea, el portavoz confirmó que la empresa sigue negociando con el Ayuntamiento de Alboraya la ejecución del plan, a pesar de la reciente sentencia que obliga a la empresa municipal Egusa a pagar a la firma los 25,7 millones de euros que adelantó a la sociedad pública de suelo de la localidad. No obstante, desde Quabit aseguraron que no renunciarán a este dinero si finalmente las negociaciones con el consistorio no llegan a buen puerto.

El proyecto, que podría comenzar a ejecutarse en 2020, tendría que ser reconvertido. El plan inicial comprendía la creación de un nuevo barrio residencial, un hotel, una marina, un auditorio, cientos de amarres para embarcaciones y el traslado del actual centro comercial. Sin embargo, tanto desde la empresa municipal, como desde la firma privada, se tiene claro que la idea original es irrealizable. «El mercado inmobiliario no es el mismo», señalaron los inversores, que sin embargo apuntaron a que «la situación es magnífica».

El presidente de Egusa, Tino Martí, manifestó que «van a esperar la llamada de la firma» y recordó que «siempre han estado dispuestos a negociar». Además confirmaron que «desde que se produjo la sentencia no ha habido ningún tipo de comunicación entre las partes».

«Lo que es evidente es que por el momento hay una deuda que tenemos que pagar, por lo que la predisposición a retomar el proyecto son buenas noticias», explicó Martí. Asimismo, recordó que «de todas maneras vamos a recurrir la sentencia».

Tal y como señalaron desde Egusa, el proyecto deberá reducirse para poder llevarse a cabo. En esta línea, aseguraron que quedan descartados para el futuro la construcción de la marina inicial o el auditorio. Además, rechazaron que Egusa se vaya a hacer cargo del traslado del centro comercial actual, que pretendía reubicarse a un nuevo emplazamiento a un kilómetro del actual, donde ocupa más de 100.000 metros cuadrados, y que permitiría liberar el espacio para poder acometer esta iniciativa, que fue promovida por el anterior ejecutivo, entonces en manos del Partido Popular.

«Evidentemente el centro comercial estará presente en las negociaciones, veremos qué es lo que proponen», apuntó.