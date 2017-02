Catarroja refuerza la vigilancia tras una agresión sexual

Los cuerpos de Policía Local de Catarroja y Massanassa, coordinados con la Guardia Civil, han puesto en marcha un operativo especial para localizar al agresor sexual que el sábado de madrugada, sobre las 6:30 horas, atacó a una vecina del municipio. Según consta en la denuncia, la joven bajó del tren e iba hablando por teléfono para avisar de que llegaría a casa en breve, cuando un encapuchado se abalanzó sobre ella y de un empujón la tiró al suelo.

Una vez en tierra, el hombre le realizó tocamientos en sus partes íntimas. Cuando pudo zafarse de su agresor, la joven salió corriendo y vio que el hombre la seguía haciendo gestos obscenos y sexuales.

Tras sentirse más segura pidió ayuda a unos operarios de la limpieza que la acompañaron a su casa donde contó los hechos y, al día siguiente, interpuso una denuncia en la Guardia Civil, después de pasar por el retén de la Policía Local de Catarroja que la remitieron a esta instancia, al tratarse de unos hechos de estas características. La víctima presentó un parte de lesiones por una herida en la rodilla que le hizo el sujeto al tirarla al suelo.

Lo llamativo del caso es que cerca de una hora después de producirse esta agresión, a las 7:30 de la mañana, ocurría un hecho similar a escasos metros de la zona donde la joven fue agredida, concretamente en la estación de Massanassa. La víctima relata una versión similar a lo ocurrido en Catarroja, que el asaltante le realizó tocamientos a la fuerza y que intentó llevársela lejos de la zona. La descripción del sujeto que dio la joven y la rápida intervención de la policía lograron localizarlo y detenerlo al poco. En este caso se trataba de un hombre de 23 años, de nacionalidad lituana, con antecedentes de malos tratos.

A pesar de la similitud de ambas denuncias, la joven agredida en Catarroja no identificó al agresor de Massanassa como su asaltante en las fotos que le mostraron los agentes y tampoco reconoció la ropa que llevaba puesta el sujeto, que es lo único que pudo ver claramente. «La chaqueta era larga y tenía una capucha de esquimal y el que me mostraron llevaba una cazadora de piel», relata.

Por ello, la joven ha pedido la colaboración ciudadana para que otras mujeres que se han sentido agredidas por este individuo, denuncien. «Sabemos, por comentarios, que ha pasado más veces en la plaza del Port y en la Rambleta y que hay un hombre que se dedica a agredir verbalmente a las mujeres diciéndoles cosas obscenas», explica.

El testimonio de la víctima ha hecho que corriera la voz rápidamente por los dispositivos móviles creando una alarma social y entre la población se habla de otro caso de características similar por la zona de las Barracas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Martí Raga, explica que no hay más que una denuncia de este tipo, sobre los hechos ocurridos el sábado, aunque sí tienen constancia de una segunda víctima que no ha denunciado. Martí llama a la calma ante la alarma que se ha creado entre la población y advierte que «ya hemos tomado las medidas oportunas», con la puesta en marcha de un operativo especial. Aunque no hay antecedentes de este tipo, hace unos meses la policía detuvo a un hombre por exhibicionismo.