Vecinos de Benetússer denuncian ratas y humedad por la rotura de un colector

Los vecinos del último tramo de la calle Marqués del Turia de Benetússer han denunciado una plaga de ratas y humedades en el suelo y paredes de sus casas, ocasionadas por la rotura del colector central de la calzada. La voz de alarma la dio Raquel Viciano quien comunicó al ayuntamiento el pasado verano la plaga de ratas que había en su casa. «Los servicios municipales vinieron para limpiar mi casa de roedores pero el problema continúa, a pesar de que hice una inversión de cerca de 3.000 euros para renovar todas mis tuberías», explica esta vecina.

Las continuas denuncias llevaron al Ayuntamiento a revisar el colector que atraviesa esta calle. «Los operarios nos dijeron que estaba roto y que, además, no conectaba con el central sino que iba directamente a la acequia de Favara que está muy cerca», explica. «Hasta que no arreglen la calle seguiremos con esta problema porque las ratas acampan a sus anchas por el subsuelo y han hecho nidos en mi casa», explica Raquel preocupada. «Ya hemos tenido más de medio año de paciencia pero todo son promesas de que van a actuar y no lo hacen, y yo sigo viviendo con miedo e incluso he tenido que quedarme un gato», añade la mujer.

Su vecina, Águeda Belda, sufre los problemas de humedades derivados del agua que se filtra del colector que ha afectado a la cancela de hierro, el marco de la puerta de entrada y se cuela por las paredes y pilares de la frontera de su casa. La vecina dispone de un informe de un arquitecto que atribuye las causas a la humedad, «hasta que no arreglen la calle no puedo hacer reparaciones porque la humedad vuelve a salir», advierte y reclama, al igual que Raquel, una actuación urgente, «porque también pagamos nuestros impuestos».