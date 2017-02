Torrent colocará una valla protectora para evitar caídas en Parc Central

El Ayuntamiento de Torrent se ha comprometido a colocar este mismo mes una valla protectora que evite el desnivel que existe en uno de los campos de fútbol de Parc Central y por el que se cayó un joven de 15 años el pasado viernes. Esta decisión surgió de la reunión mantenida ayer por el edil de Hacienda, Andrés Campos y la concejala de Deportes, Nadia Marín, con los afectados, entre ellos el club C. D. Monte-Sión, equipo en el que juega el joven, y el padre del accidentado.

El terreno de juego acaba a un metro escaso de una barandilla y una red que sirve para que los balones no salgan del campo y caigan a la entrada del aparcamiento que hay debajo. Los padres de los niños que utilizan estas instalaciones, así como los clubes, llevan años denunciando esta situación hasta que el viernes pasado, uno de los jugadores cadetes resbaló en una jugada y sobrepasó el bordillo. El joven tuvo los reflejos suficientes para cogerse a la red y bajar poco a poco por ella hasta alcanzar los barrotes de la puerta metálica del aparcamiento.

Ante esta situación, el padre del joven, presentó una reclamación en el Defensor del Menor, y sendas instancias en la Fundación Deportiva Municipal y el ayuntamiento solicitando que se «cerrarán las instalaciones» hasta que el problema no estuviera resuelto e incluso se planteó la posibilidad de reclamar al Síndic de Greuges dada la gravedad de la situación. No obstante, el consistorio ha recogido las reivindicaciones de los afectados y, además, se ha comprometido a solucionar otras deficiencias de las instalaciones durante el próximo verano. Entre los problemas que los padres y madres de los alumnos de las escuelas de fútbol han señalado está el hundimiento de la gradas que no permite utilizarlas, o la falta de agua caliente en los vestuarios donde también hay humedades y goteras que provocaron que hace unos meses, cayera una de las placas de escayola sobre un niño.