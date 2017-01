Piden el cierre de Parc Central en Torrent tras un accidente

Los jugadores y entrenadores del cadete del C.D Monte-Sión todavía tiene el susto en el cuerpo desde que el pasado viernes, uno de sus futbolistas cayó de una altura de tres metros durante el entrenamiento, por el desnivel que los padres y madres de los alumnos de las escuelas de fútbol que entrenan en Parc Central, llevan denunciando hace cerca de 10 años y del que este periódico se hizo eco el pasado sábado. El padre del menor de 15 años, que gracias a su pericia evitó golpearse contra el hormigón y salió ileso, ha solicitado en diversas instancias el cierre de las instalaciones exteriores para evitar que estos hechos se repitan y que haya que lamentar daños mayores.

El campo de fútbol en el que sucedió es el que está más cercano al aparcamiento subterráneo y donde solo una barandilla y una red, «repleta de agujeros y pasada, que solo frena los balones para que no salgan fuera del recinto», separan el terreno de juego del desnivel que da a la rotonda de entrada al aparcamiento. «Llevamos diez años denunciando que podría pasar algún accidente grave, hasta que ha sucedido y mi hijo podría estar ahora en silla de ruedas o en una caja», advierte el padre del joven accidentado.

Y no es para menos, porque según señalan los testigos, «fueron segundos de angustia porque pensamos que había caído al vacío hasta que nos asomamos y vimos que estaba bien». El joven, que resbaló en una jugada y rodó por debajo de la barandilla, logró zafarse a la red en su caída que se fue rompiendo por momentos y luego, descolgarse hasta las rejas del aparcamiento para bajar ileso hasta el suelo donde «hay varios escalones y maceteros con los que podría haberse golpeado», según señalan fuentes cercanas.

«Si hubiera sido un niño más pequeño, sin idea y sin tiempo de reacción, podría haber caído al vacío con consecuencias mucho más graves», explican desde el club. Por ello, el progenitor ha denunciado los hechos ante el Defensor del Menor, la Fundación Deportiva Municipal y el Ayuntamiento y piensa elevar su voz «hasta donde haga falta» para lograr «el cierre del complejo hasta que esté solucionado este problema y puedan jugar sin peligro en unas instalaciones dignas».

«Esto ya es una cuestión de conciencia porque si mañana mismo se cae otro niño y ocurre una desgracia nos lamentaremos de no haber puesto remedio a esta situación», añade el padre del niño. Además de elevar su queja a a varias instancias, el hombre emitió una reclamación ante la empresa gestora de Parc Central, «me dijeron que los campos de fútbol no eran de su competencia», señala. No obstante, después del revuelo en las redes sociales y las denuncias `por lo ocurrido, el equipo de gobierno ha acordado una reunión para hoy con los afectados, el padre del joven accidentado y los directivos del C.D Monte-Sión para buscar soluciones a las demandas planteadas. El ejecutivo cerró recientemente un acuerdo con la gestora para que se hiciera cargo de las reparaciones en la ciudad deportiva.

Desde el club saben que la solución «es muy complicada», ya que llevan años reclamando la falta de mantenimiento de los campos. «No podemos utilizar otras instalaciones porque están masificadas y no hay campos para que entrenen todos los equipos», pero sí plantean «colocar una valla metálica que sustituya a la barandilla para que frene al jugador y evitarle una caída desde esa altura». De momento, ayer continuaron los entrenamientos y la idea de la entidad es seguir jugando evitando utilizar esa zona del campo, «es lo único que podemos hacer hasta que pongan una solución porque si dejamos de jugar los más perjudicados serán los niños».