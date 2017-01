La Pobla de Farnals retira toda las placas de su exalcaldesa condenada por corrupción

El Ayuntamiento de la Pobla de Farnals ha retirado tres placas, dos en los centros de salud y una en la plaza de la Cruz, en las cuales aparecía el nombre de Natividad García, exalcaldesa de la localidad. El consistorio cumple así con la moción aprobada por unanimidad de retirar los honores públicos a personas condenadas por corrupción con sentencia firme, atendiendo a la solicitud realizada por la consejería de Transparencia y a la voluntad del actual equipo de gobierno de reflejar una verdadera regeneración democrática a nivel local.

El actual alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, manifestó que con esta resolución «se da carpetazo a una etapa de la historia del pueblo que no nos ha aportado nada más que tener un mote inmerecido ligado a la corrupción política». El primer edil ha recordado que «a día de hoy no hay ninguna otra sentencia condenatoria relacionada con cualquier tipo de irregularidad urbanística, puesto que a pesar de las numerosas denuncias presentadas a la fiscalía, no ha prosperado ninguna».

En noviembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel por cohecho a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals Natividad García y al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho.