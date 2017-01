Mislata invertirá 350.000 euros en actuaciones para rediseñar la calle Hospital

El gobierno municipal ha decidido proyectar la reurbanización de la calle Hospital para 2017, el proyecto estrella de los presupuestos aprobados por la Corporación para el presente ejercicio. El Ayuntamiento trabaja con varias soluciones paisajísticas con el objetivo de convertir esta calle «en una de las grandes avenidas de la localidad con una avenida ajardinada que de acceso al futuro centro hospitalario Manuela Solís.

Aunque el futuro diseño urbanístico aún no está decidido, el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, anuncia que seguirá la misma filosofía de reurbanizaciones anteriores: «recuperar espacios para la ciudadanía, dando prioridad a los peatones sobre los vehículos y dotándolos de más espacios ajardinados, para hacer de Mislata una ciudad más accesible y más habitable».

El gobierno de Bielsa ha presupuestado el rediseño urbanístico de la calle Hospital en 350.000 euros, la más cuantiosa de las inversiones incluidas en el presupuesto municipal, pero no la única. Las cuentas municipales para 2017 incluyen también otros 250.000 euros para la rehabilitación de las instalaciones deportivas del complejo polideportivo de La Canaleta o para la reurbanización de la calle Castellón.

Desde el grupo popular señalaron que «el PP propuso en su acuerdo al PSOE que la obra de la calle Hospital se realizara en dos fases, en dos años consecutivos, para evitar un gasto tan considerable que ataca al bolsillo de los mislateros y ahorrarles 175.000 euros. Es una de las propuestas que se presentó al gobierno la semana pasada y que parece desechada tras leer el anuncio de Bielsa a los medios».

Asimismo, el representante popular, Jaime Bronchud ha recordado que este paseo no hace ni diez años que se arregló y que, desde luego, no se puede considerar un gasto prioritario. El portavoz del PP, asimismo, ha subrayado que «el PSOE carga a los vecinos con inversiones innecesarias, aumentándoles el IBI cuando podríamos pagar un 8% menos si los socialistas no nos hubieran subido el tipo impositivo» y ha asegurado que «Bielsa quita el dinero de nuestros bolsillos para seguir con su fiebre de ampliar aceras, poner bancos y poco más».