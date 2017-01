500 jóvenes protestan frente al pleno de Alboraya a favor del Marenostrum

La maniobra de los promotores del festival 'Marenostrum Experience' de hacer coincidir un reparto masivo de entradas gratuitas para los vecinos, al mismo tiempo que el pleno sometía a votación el festival, tuvo su efecto. Cerca de 500 jóvenes se agolpaban ayer en los alrededores del consistorio con pancartas a favor del macrofestival, en una muestra de fuerza que, sin embargo, no pudo impedir la celebración del pleno ordinario, en el cual la oposición volvió a dar un sonoro portazo a la organización del festival en Port Saplaya el próximo verano.

Con 14 votos en contra y solo 7 a favor la estampa fue idéntica a la vivida el pasado junio. Sin embargo, la situación es ahora bien distinta. Si la última vez la decisión era exclusiva de alcaldía y la votación no tenía valor, esta vez la ubicación elegida, el parking del Centro Comercial Alcampo, está en propiedad de la empresa municipal Egusa.

De esta manera, el emplazamiento obligaría a someter a votación en el consejo de administración de esta empresa municipal la cesión de los terrenos. La entidad cuenta con una representación política idéntica a la del pleno, por lo que si ninguna formación local modifica su postura, la organización de la cita podría estar en la antecámara de una muerte anunciada.

La teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alboraya, Ana Bru, criticó que «se esté intentado bloquear sistemáticamente el evento y no se esté queriendo negociar». Asimismo, defendió el macrofestival al asegurar que «no estamos dispuestos a la decadencia y al aislamiento del municipio para que no se moleste a algunos vecinos. Alboraya no quiere ser un pueblo dormitorio, sin vida propia».

En el pleno estuvieron también presentes los representantes de las más de 20 agrupaciones críticas con el Marenostrum que denunciaron «que se regalen entradas de un festival previsto para julio que en estos momentos está en el aire, cuenta con la oposición de los grupos municipales y todavía no dispone de ninguno de los permisos preceptivos por parte de la Generalitat», recordaron. En esta línea, advirtieron que «el año pasado este reparto de abonos gratuitos se llevó a cabo en junio y ahora se realiza precisamente el mismo día y a la misma hora que se produce la votación, en el mes de enero».

Asimismo, representantes de algunas formaciones llegaron a denunciar que «la empresa está obligando a los jóvenes a firmar un documento en defensa del macrofestival en el municipio a cambio de la entrada regalada».

Las malas noticias siguen sucediéndose para la organización de este festival que lleva arrastrando críticas desde sus inicios en el Grao de Valencia. La votación sucede tan solo una semana después de que la Fiscalía abriera las puertas a indemnizaciones masivas con todos los damnificados, con la suspensión del festival en 2016. También la Generalitat se demarcó de apoyar el festival en la presentación de la marca 'Musix'.