Denuncian envenenamientos en colonias felinas de Torrent

Las protectoras de Torrent han lanzado un grito de auxilio en favor de las colonias felinas que hay repartidas por la ciudad, en las que han constatado, con informes elaborados por un veterinario, que se han producido casos de envenenamiento de gatos. Esta situación ha provocado que desde SOS Peludetes se convocara una concentración para defender los derechos de los animales que viven en la calle que, finalmente, se ha aplazado.

Los animalistas afirman «sentirse desbordados», tanto por los casos de envenenamiento como por los de maltrato animal. «Hace apenas una semana recogíamos a una gatita de la calle que le habían dado un palazo», explican desde SOS Peludetes, que es quien se encarga de recoger fondos para sufragar los gastos veterinarios para salvar la vida de este animal. Junto a este caso, en los últimos días, la protectora también ha rescatado de la calle a un perro, Hércules, víctima de maltrato.

«No podemos tolerar que nadie maltrate o asesine envenenando o de cualquier manera a ningún gato de las colonias de la ciudad. Se tomaran medidas legales además contra esa gente en cuanto hayan pruebas», señalan desde la asociación que trabaja de valiente para evitar el sufrimiento de los animales. Además, durante estos días de lluvia y viento, un grupo de voluntarios ha elaborado refugios para los gatos callejeros con cajas de cartón para que no pasen frío pero «acaban quitándolas donde las dejamos porque hay gente que a la que le molestan los gatos».

«El problema es precisamente ese, que se deja crecer a las colonias sin control, los vecinos se quejan por las molestias, y los que pagan las consecuencias son los animales porque les ponen veneno o los atropellan», añaden. Esta semana encontraban un gato bajo un coche con síntomas de hipotermia y desnutrición y, a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible salvarle la vida. Los animalistas también critican que «aunque se aprobó hace un año por el ayuntamiento junto a las protectoras de nuestra ciudad aplicar el método CES (captura, esterilización y suelta) para el control de colonias felinas, ahora un año después ha entrado en el presupuesto y no sabemos cuando se podrá aplicar ya que no sabemos fecha exacta». Esta es una cuestión que llevan tiempo reclamado a la administración local para el control del crecimiento de las colonias que vigilan y cuidan con sus propios medios.

En este sentido, los grupos de la oposición Compromís y Ciudadanos han presentado sendas enmiendas a los presupuestos de este año para crear una partida destinada a aplicar el método CES en la ciudad, con 20.000 y 10.000 euros respectivamente.

El pasado mes de diciembre, el Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales acordó en su última reunión la dotación de una partida presupuestaria específica para realizar tareas estas tareas de control con el sistema planteado por las protectoras.

Durante este encuentro también se asentaron las líneas de trabajo entre los participantes, entre ellos la concejala de Bienestar Animal, Nadia Marín, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Castillejo, además de representantes políticos, vecinos y técnicos, con el objetivo de llevar a cabo programas de protección animal optimizando los recursos.

Por otra parte, se informó de la creación del Seproa que es el encargado de coordinar las acciones que realiza la Unidad de Protección Animal (UPA), dotada de un agente por cada turno de la Policía Local, que es la de colaborar con el servicio de recogida animal para que funcione en las mejores condiciones.