Li dia yo a mon net Miquel l'atre dia: Quan era un chiquet com tu, eixíem al carrer i és díem, ¿a qué juguem, a gomets o a billets? I, de pronte va i me diu: «¿Com hui, qué no s'ho creu? I vaig dir: No, no m'ho crec, perque eixos gomets d'ara -que són pegatines de diferents cares i colors servixen als mestres per a premiar als chiquets en l'escola o per a corregir fiches i no per a jugar. Els nostres eren aquells que tancaven ben fort les botelles a fi de que no se'n ixquera ni gas ni líquit. En ells jugàvem, trompa i cordell en la mà. I els billets no eren de diners, sino els que el revisor de tren demanava al passager i li'l tachava. Arribat al moll de l'estació se tirava. Allí els buscàvem.

Després, fent en terra un quadre o un círcul, s'agafava la trompa, se rollava el cordell, se ballava i s'empomava, acte seguit se tirava sobre el gomet per a que aquell ixquera del límit senyalat. Si el trees fòra, ya era teu. I te'l passaves pel cordell guardant-lo com a tesor. Quan més ne tenies, més ric et creïes. També els billets de tren te'ls jugaves a pam o mort i pam, jugant en un tacó de sabata vella.

Billets que te'ls donaven els majors de la família, si anaven a treballar a Valéncia o com he dit, al voltant de l'estació, els arreplegaves. I per allí també, mirant a terra, te trobaves no pocs vells que éstos no buscaven billets si no puntes de cigarro per a fer-se en elles un cigarret, puix el tabac era car i tindre gallets en bojaca rar.

Gomets i billets foren joc de carrer. Eixe en el que ni coches ni motos passaven; sí més d'un gos i, de matí i de nit, fent l'anada i tornada de la jornada, carros. Tot el temps restant els vells hi podien sentar-se a l'ombra o al sol -segons fera fret o calor-, per a fumar tranquils o per a triar fesols, desfer panolles, tallar creïlles -per a plantar-les- o per a charrar de tot, en el veïnat, excepte de política, que açò es feya en el cassino i no sempre de viva veu, no per a evitar molestar als veïns, sino per por, que també ésta se passejava encara per qualsevol lloc, com el guarda per l'horta per tindre a ralla a tot roder o als chiquets volent provar albercocs i figues a prop de séquia.