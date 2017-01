El PP denuncia «inversión cero» en la modernización de polígonos industriales

El PP de Paterna lamenta la «inversión cero del Ayuntamiento y Generalitat para la modernización de los polígonos». «A la escasez de limpieza, ausencia de jardinería y reducción de vigilancia policial se suma el incumplimiento de Sagredo a sus promesas de traer proyectos de mejora de las zonas industriales», aseveran desde la formación. El bipartito (PSOE-Compromis) aprobó un presupuesto que incrementa en Paterna el gasto municipal «en más de 6 millones de euros, pasando de 54 a 60 millones. Ese incremento de casi un 10% del gasto municipal ha pasado prácticamente desapercibido en los polígonos empresariales, ya que no se ha contemplado ningún proyecto real de modernización».

Desde el PP consideran que «no pueden decir que no haya dinero, porque están aumentando el gasto de manera vertiginosa y quemando el superávit de los ejercicios 2014 y 2015». Los populares critican «la marginación de la Conselleria de Industria a Paterna, a la que ha dejado fuera de sus presupuestos. Los polígonos no van a recibir las inversiones comprometidas de cara a su modernización». Además, el Ayuntamiento y la Generalitat «se han permitido el lujo de decir no al mayor proyecto de inversión privada que hubiera llegado a la Generalitat en toda la legislatura, con Puerto Mediterráneo».

Desde el ejecutivo replicaron que se están «abanderando numerosos proyectos como el de apoyo al corredor o la lanzadera ferroviaria reclamada, se han firmado convenios de colaboración con todos los parques empresariales por primera vez y se siguen reivindicando nuevas inversiones. Se ha puesto en marcha el sello social y se ha producido un incremento presupuestario significativo en la partida destinada a empresa en las cuentas de 2017».