Ciudadanos critica a Compromís por la «invención de un puesto de asesor injustificado»

Ciudadanos Paterna criticó ayer «la invención de un puesto de asesor injustificado por parte de Compromís». A principios de este mes se realizó una convocatoria para presentar solicitudes en relación a la asignación de «un nuevo puesto de asesor para la presidencia de la empresa municipal Gespa», según Ochando.

El concejal de Ciudadanos ha lamentado este incremento de personal que se va a dar en la empresa municipal «sin motivo ninguno, Compromís sobrecarga los costes indirectos convocando una plaza de asesor a la presidencia de Gespa. Si Juanma Ramón no tiene tiempo para ejercer sus labores en la presidencia, es tan sencillo como que deje de ser presidente».

La formación considera que «para coordinar los asuntos entre el presidente y la Gerencia no es necesario un asesor. Esperamos que no se le adjudique el puesto a ningún jefe/a que haya ejercido este trabajo en ningún partido político, ni que sea un dedazo más del Gobierno del Batán». Ciudadanos señala que «ahora se entiende el porqué del incremento del presupuesto de este año para la empresa municipal Gespa. «Sagredo con mucha más responsabilidad hace unos meses no hacía uso de ningún asesor a la presidencia de Gespa, el señor Ramón ahora sí hace uso de ello».