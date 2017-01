Catarroja recupera horas para el uso de las instalaciones del Teatro Auditorio

La media anual de ocupación del Teatro Auditorio Conservatorio (TAC) Francisco Chirivella de Catarroja es del 50% y el número de espectadores ha repuntado. El equipo de gobierno, en la línea de fomentar este espacio y recuperar la gestión, ha ampliado el uso de las instalaciones establecido en el convenio que, con el anterior ejecutivo, sólo se limitaba al salón de actos.

«El contrato estipula el uso de 56 días para la programación municipal pero no concretaba si se trata del salón de actos u otros espacios que hasta ahora estaban infrautilizados como la sala de exposiciones, el hall o el entresuelo», explica el alcalde, Jesús Monzó, «queremos convertirlo en un gran centro cultural abierto a todos los ciudadanos». De hecho, durante la Navidad se han realizado varias sesiones organizadas por el ayuntamiento.

Este año, la gestión continuará como hasta ahora en manos de la empresa gestora con prorrogas hasta final de año pero ampliando el uso que hasta ahora se estaba dando únicamente al salón de actos. El proyecto de cara al año 2018 es abrir un nuevo proceso de licitación con un canon anual de 400.0000 euros, incluyendo el servicio de limpieza que el actual, con 317.000 euros, no recoge, y ofrecer una programación híbrida que responda a las demandas de los vecinos. El uso municipal también se multiplicará, pasando de los 56 días actuales por cada uno de los espacios hasta llegar a los 70. «Nuestra intención es que el programa no esté en manos de una empresa privada, sino que tanto el ayuntamiento como los espectadores participemos en su diseño porque al fin y al cabo el auditorio es del municipio y debe repercutir en él», comenta Monzó. Con estas nuevas condiciones, el TAC estará abierto todos los días y se licitará el servicio de bar para utilizarlo como punto cultural y de reunión para la juventud. El consistorio también ha comenzado el proceso de homologación de las aulas que existen en los sótanos con el fin de que puedan acoger la creación de una escuela municipal de artes escénicas.

«El ayuntamiento no puede contratar por ley por lo que no podemos dotar al TAC del personal que necesita», explica Monzó. Además, el ejecutivo ha previsto que sean técnicos especialistas de la Universidad de Valencia los que valoren las propuestas que se presenten al concurso en el que primará el conjunto global y no sólo lo económico.