A LA CALOR DEL FOC

L'hivern dins de les nostres cases, a hores d'ara, ya no és tant gelat com ahir era. I la raó és perque, qui pot, té si no aire acondicionat, estufes enceses, encara que tem al rebut que li vindrà a la fi del mes. Es dir, que si tens diners, no sols pots tindre torrons per Nadal sino que també calor en hivern i frescor en l'estiu. De lo contrari, a patir. Pero, el cas és que, en general, si entres en qualsevol casa ya no veus cap llar encesa -cremant uns bons troncs de garrofera- ni la conca, tapada en la pollera, per a que el gat no se creme els bigots ni el gos el rabo, ni manco la yaya els faldons perque ad estos tres els agradava sentir al seu costat més pronte el caliu de la conca que la gelor de l'aigua de l'aixeta o del pou.

Hui en un clic es fa foc. Tens la temperatura que programes. En canvi, abans, calia tindre llenya pel corral, boges, mistos i paper per a encendre, en la conca, la molinà de pinyols d'oliva o el carbó menudet. Era per la vesparada, quan els chiquets tornaven d'escola corrent i demanant el berenar. L'agafaven i se n'eixien en més corruixes que havien entra És per lo que la mare te dia «Redimoni, puix ¿no m'havies dit que en l'escola feya tant de fret?» I, el menut li contestava: «Pero és que, ara, no vaig a l'escola ¿o es que noho sap vosté?» I allí tenies a la mare sonrient i bufant apressa el brassil per a que este prenguera força i el poguera entrar ya dins. La conca igual anava al menjador que a la cuina que a la saleta d'estar, depenia d'a on hi havia que sopar o jugar al parchís en les veïnes aba de que el marit vinguera cansat de l'horta i el fill de jugar pel carrer. Era quan aquells se calfaven les mans sense pensar en els prunyons que els pugueren eixir després. Prunyons i quebraces que no les veig com abans ni en els dits de les mans, ni pel nas o les orelles, a on, ausades, les veyes adés. Solució per a evitar-los era portar guants i tapaboques, pero ¿cóm anant aixina podies jugar a pastar fanc o buscar granotes per dins del tarquim de la séquia? Per lo que els prunyons eren fruites del temps hivernal com suar i tindre calor era propi de l'estiu i buscar nius, joc de primavera.