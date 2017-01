Funcionarios del juzgado de Catarroja denuncian la caída de placas del falso techo

«Trabajar aquí es como jugar a la ruleta, nunca sabes si te puede tocar», explican empleados del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados de Catarroja. Los cuatro funcionarios que comparten despacho en la planta baja viven a diario con la incerteza de que les caiga encima una de las placas de escayola del falso techo que penden sobre sus cabezas, como ya ha ocurrido dos veces en estas dependencias del edificio, sin daños personales. De momento.

La primera cayó este verano, un día laborable a las nueve de la mañana, entre dos de las mesas de trabajo, con el consecuente sobresalto para las personas que en esos momentos estaban desempeñando sus funciones. En ese momento, se comunicó el problema a la administración competente y un técnico revisó las instalaciones con tan mala fortuna que se desprendió otra de las placas que fue a parar a una de las mesas de trabajo. Para evitar males mayores, se quitaron nueve de las escayolas que corrían peligro de desprenderse.

Los empleados critican que el presupuesto para solucionar el problema solo contemple la sustitución de las dos placas caídas y no la modificación del sistema de anclaje al techo, «que es lo que está provocando esta situación», como ya ha ocurrido en el hall del edificio.

En este espacio, los técnicos estuvieron trabajando durante el periodo navideño reponiendo las placas y cambiando las guías y el alambre que las sujeta al techo. «Lo que queremos es que hagan lo mismo en estas dependencias para evitar accidentes porque ya se ha constatado que el material de las guías no es lo suficientemente fuerte para sostenerlas y la humedad y la vibración del aire acondicionado provocan su caída», explican. «En el caso de que solo las repusieran no se ganaría nada y estaríamos trabajando con la misma inseguridad que hasta ahora», añaden. Y es que este mismo problema se repite en aquellas zonas donde hay placas de escayola desmontables, como es el caso del juzgado número 5, en la segunda planta. Allí, una de ellas cayó el pasado día 30 de diciembre, con la suerte de que ocurrió por la tarde y en esos momentos la funcionaria que ocupa esa mesa no se encontraba trabajando. «Hasta ahora no ha ocurrido ninguna desgracia personal pero puede pasar si esto se mantiene así», advierten los empleados.

Las deficiencias en el hall del edificio con «importante goteras» por el desprendimiento de las placas «ha estado así durante meses». La reforma se acometió a finales de diciembre y en esta actuación se reparó el falso techo y se taparon las grietas de las paredes que todavía están por pintar. Por ello, los empleados públicos exigen que se realice una intervención similar como en estas dependencias, que son un lugar de paso para los usuarios de los juzgados. «Esta zona es tan importante como esa porque no podemos trabajar en estas condiciones, continuamente mirando el techo», comentan las mismas fuentes.

Por otra parte, en las instalaciones del juzgado número 5, además del problema de la caída de placas, también denuncian el ruido que soportan a diario, proveniente de la sala contigua donde se ubica la máquina de aire acondicionado de todo el edificio. «Tenemos que apagarla a ratos porque nos entra dolor de cabeza al estar continuamente oyendo ese ruido», señalan, al tiempo que solicitan la insonorización de esta sala en concreto para evitar las molestias que causa, ya que las paredes, además, «son muy, muy finas».