Paterna pondrá en marcha un servicio de autobús para conectar Valterna y los polígonos

Las mejoras en materia de movilidad en Paterna dispondrán en el presupuesto del año que viene de un millón de euros más que permitirá reforzar itinerarios y servicios. Una de las principales novedades será la puesta en marcha de un nuevo recorrido que permitirá conectar Valterna y los polígonos industriales del término.

La falta de enlaces entre las distintas y amplias zonas industriales del municipio y algunos barrios de Paterna es una larga reivindicación planteada por empresarios, trabajadores y vecinos. Más de 7.500 personas acuden cada día a trabajar a estos espacios.

Esta nueva línea de autobús pasará también por Lloma Llarga, un barrio complicado en cuanto a circulación, conexiones y accesos, para dar un nuevo servicio «muy demandado y que será muy beneficioso para muchas personas que sólo pueden desplazarse a estas zonas si disponen de vehículo propio. La medida podrá beneficiar a una población flotante de 14.000 personas al día, entre vecinos y usuarios de los parques empresariales», según destacan fuentes municipales.

Dos millones

El presupuesto de 2015 en movilidad fue de 1,2 millones de euros, en 2016 fue de 976.000, con los presupuestos prorrogados, y en 2017 será de 2.258.000 euros. El aumento en un millón supondrá un 82,69% más de presupuesto para poner en marcha ésta y otras iniciativas de movilidad. Para el servicio de autobuses y bicicletas públicas la partida será de dos millones, incluyendo la nueva concesión de los autobuses con los servicios actuales, el mantenimiento de la línea a La Fe y el nuevo itinerario que conectará Lloma Llarga y los polígonos. El nuevo servicio se pondrá en marcha a partir del año que viene, pues la dotación ya está incluida en los presupuestos recién aprobados, a falta de poner en marcha el concurso público y adjudicar el servicio. Este recorrido permitirá «cubrir importantes áreas de polígonos donde ahora no existe alternativa de transporte». Y es que más de 1.300 empresas componen este vasto mapa industrial por el que es muy difícil moverse si no se dispone de vehículo particular.

Fuente del Jarro es uno de los pocos polígonos de l'Horta con parada de metro propia y los carriles bici son tremendamente escasos e inconexos en este tipo de áreas. La mayoría de los usuarios y trabajadores no tiene más remedio que coger el coche para desplazarse de un lugar a otro. En el caso de la parada de Fuente del Jarro, ésta se encuentra en uno de los extremos y en una zona de baja densidad de empresas, por lo que no son demasiados los trabajadores que la utilizan para sus desplazamientos diarios.

En un estudio elaborado por Asivalco en 2015 se requería la necesidad de construir un nuevo apeadero más centrado para pasar de una cobertura del 28% a un 58%.

El aumento de la actividad en los parques empresariales, tras el parón de la crisis, es uno de los nuevos factores a tener en cuenta. A esta circunstancia se le añade el crecimiento demográfico que lleva experimentando Paterna desde hace una década.

Actualmente el municipio tiene 68.902 habitantes censados y se sitúa en el noveno más poblado de la Comunitat. El padrón municipal cifra en 11.550 vecinos el aumento registrado en este último periodo.

Actualmente, más de un millón de usuarios al año utilizan el autobús en Paterna como medio de transporte, según los datos facilitados este año en el Día Europeo Sin Coche.

Entre las medidas que se han llevado a cabo en 2016 para promover el uso del transporte público, destaca la ampliación de la flota y mejora del horario y el recorrido de la línea 140 de autobús, incluyendo una parada en el barrio de Terramelar por primera vez, o la creación de una línea que conecta Paterna con el Hospital Universitario La Fe de Valencia y el Centro de Especialidades de Burjassot para facilitar a los vecinos los desplazamientos a sus respectivas consultas médicas. Durante el primer mes, este servicio registró más de 1.000 viajeros.