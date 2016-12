El PP de Paiporta rechaza las cajas de Navidad y pide entregarlas a Cáritas

El grupo municipal popular de Paiporta ha rechazado la caja de Navidad que entrega el Ayuntamiento a los funcionarios y miembros de la corporación por considerarla «una retribución en especie» y «las retribuciones de los miembros de la corporación deben ser única y exclusivamente las acordadas en pleno», como explican. Además, los populares califican su compra de «un gasto innecesario para nuestros vecinos» y que «incluso su aceptación podría suponer infringir la legalidad vigente».

Una vez hecho ya el gasto por parte del consistorio, los ediles del PP han optado por solicitar que se «entreguen a las personas mas necesitadas, a través de Cáritas de Paiporta» y han decidido no pasar a recogerlas por Alcaldía, tal y como se indicaba en un correo que recibieron el 22 de diciembre. El portavoz popular, Vicente Ibor, lamenta la compra de estos «regalos» y exige saber cómo se ha desarrollado todo el proceso de compra y reparto.

Por su parte, desde el equipo de gobierno, la concejala de Hacienda, Beatriz Jiménez, apunta a que se trata de un «detalle con los trabajadores, que hacía años que no tenían caja, y con los concejales que también trabajan en el ayuntamiento». Jiménez explica que las cestas han tenido un coste de 17 euros y que «se ha pedido presupuesto a todas las empresas del municipio».

La edil explica que si el PP ha rechazado las cestas «su destino tendrá que decidirlo la junta de gobierno y no los concejales populares». Jiménez recuerda que existe un reglamento de «regalos» que no son del ayuntamiento donde se marca que no pueden superar los 15 euros «pero esto no es igual».