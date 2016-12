Carbón para el alcalde

'Un poema i un regal per a Josep Riera'. Con esta tarjeta, efectivos de la Policía Local de Meliana entregaron un presente muy propio de estas fiestas al alcalde en el último pleno: un paquete lleno de carbón, acompañado de esta dedicatoria: «Que si plou, que si no plou, el Camell no passa pena; ni el sol, ni l'aigua, ni res, ell tot s'ho tira a l'esquena».

Agentes leyeron un manifiesto y mostraron así su «descontento» con el alcalde de Compromís por la «mala gestión en este departamento, por sus decisiones desacertadas y caprichosas» y le instaron a «reconducir esta situación por el bien del servicio a los ciudadanos y para que los y las policías sean tratados en iguales condiciones que otros trabajadores y trabajadoras municipales».

El regalo, que se le entregó «por su grandísima gestión del departamento» según ironizaron fuentes policiales, deja clara que la guerra de las productividades sigue abierta en el municipio.

Reclamaciones

Sindicatos como SPPLB llevan meses reclamando al alcalde y concejal de Policía Local el aumento de las productividades y «una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para que sea más equitativa y personalizada». También le han recordado «su compromiso para revisar el complemento de sueldo con una productividad en junio de este año, que no se ha llevado a cabo».

Por su parte, el Partido Popular de Meliana denunció que el portavoz de Compromís, Joan Orts, les insultó llamándoles corruptos y que el alcalde «reafirmó las palabras de su portavoz, y expulsó a uno de nuestros concejales». El PP aseveró tras el pleno que si continúan «estas faltas de respeto, acudiremos a los tribunales».

Por su parte, el primer edil salió al paso de las críticas afirmando que entiende que «las personas se manifiesten o muestren su descontento por alguna cuestión en particular» pero recalcó que, en el asunto de las productividades, «no podíamos asumir a nuestra llegada una promesa verbal sin partida presupuestaria ni acta administrativa o resolución de alcaldía. Tampoco se les ha exigido nada que no estuvieran haciendo».

Riera señaló que «el ejecutivo está trabajando en un nuevo sistema de productividad cuyo borrador se llevará a la mesa a principios de año». Sobre el carbón explicó: «ya dije que no aceptaba regalos y, después del pleno, se retiró de la mesa y se tiró a un contenedor».