El Marenostrum impedirá el acceso a la zona de conciertos por la rotonda de Port Saplaya

El macrofestival de música electrónica 'Marenostrum Xperience' está dispuesto a hacer frente a las críticas que ha recibido desde diferentes agrupaciones de la localidad de Alboraya que, entre otros asuntos, alertan del colapso de tráfico que se producirá en el barrio de Port Saplaya.

Los organizadores aseguraron ayer que un cordón policial «impedirá el acceso al festival a través de Port Saplaya ya que sabemos los problemas de acceso que sufre la zona». En esta línea, la firma anunció que la entrada a la zona de conciertos, que se ubicará entre las tiendas de Alcampo y Leroy Merlín del centro comercial del barrio, se establecerá a través de la Patacona.

El equipo, que trabaja para elaborar el plan de control con todas las fuerzas de seguridad del estado, pretende que la mayoría de desplazamientos hasta la ubicación se haga a través de transporte público. «Estamos trabajando en los convenios para establecer un dispositivo especial con FGV y EMT, con un servicio de lanzaderas que acerquen hasta el carril de servicio junto a Els Peixets», detallaron. De esta manera, la organización contempla que los asistentes se desplacen desde este punto andando hasta la zona de conciertos, cruzando el puente del barranco del Carraixet o a través de la playa, ya que, tal y como ya avanzó LAS PROVINCIAS, se han comprometido con el consistorio a construir una pasarela de madera permanente sobre la arena para salvar las láminas de agua que se producen en la salida del barranco.

Los promotores han asegurado que las cifras de anteriores ediciones demuestran que por lo general la gente no se desplaza en vehículo privado al festival. No obstante, se han garantizado hasta tres mil plazas de aparcamiento de pago en los alrededores que se irán habilitando conforme se soliciten. De esta manera, el primer emplazamiento sería el polígono de Alboraya y los alrededores del edificio de Vinival en Patacona.

«Vamos a crear un vídeo explicativo en tres dimensiones para que la gente sepa por donde tiene que acceder hasta el recinto, si alguien quiere entrar en coche por Port Saplaya, deberá dar toda la vuelta desde fuera hasta Patacona, porque no tendrá forma de entrar», recalcaron.

Asimismo, desde la organización explicaron que la zona planteada para colocar los escenarios es suelo urbano y pertenece al consistorio. «Todo proyecto importante debe ser cedido para la actividad municipal», detallaron. Sin embargo, los promotores confirmaron que los horarios de apertura y de los conciertos no coinciden y a pesar de ello «hemos llegado a un acuerdo con las empresas para que si tienen perdidas nos hagamos cargo de compensarles».

Los organizadores se mostraron ayer satisfechos con la acogida que está teniendo el festival, que ya ha vendido cerca de 5.500 abonos en las tres primeras horas en salir a la venta. Asimismo, aclararon que están poniéndose en contacto con los afectados que no pudieron acudir al festival en su última edición debido al cambio de ubicación, los cuales fueron más de 500.

Por otro lado, lamentaron «la demagogia» de agrupaciones como la Asociación Cívica de Port Saplaya o de Per l'Horta que están «coaccionando a los vecinos y actuando como una banda organizada» para poner a la gente contra el encuentro. Asimismo, denunciaron que Compromís Alboraya está liderando un «boicot» contra el Marenostrum. «Que se quiten la máscara y que dejen de hacer política con nuestros clientes».

Precisamente ayer, desde Per l'Horta volvieron a denunciar que la organización del festival ya haya puesto a la venta sus entradas a pesar de disponer de un permiso provisional de la alcaldía de Alboraya. En esta línea, criticaron que «no consta ni siquiera que hayan presentado la documentación necesaria para obtener los permisos obligatorios». Además advirtieron del «peligro» de que se repita la situación del año pasado en caso de que no se autorice finalmente la cita y pidieron a las administraciones autonómicas que prohiban la venta de entradas hasta que no esté garantizado con total seguridad la devolución de las cantidades abonadas.

Por su parte, los organizadores confirmaron que ya han presentado el proyecto de actividad para la celebración del encuentro.