Puerto Mediterráneo deberá reducir su tamaño y respetar el paraje de La Mola

Ya lo dejó claro el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, hace un mes. Si los promotores de Puerto Mediterráneo quieren instalarse en Paterna, deberán modificar su proyecto para que no sea «ni tan grande, ni tan depredador». Sin embargo, ayer el primer edil concretó un poco más las medidas que deberán acometer los promotores de este proyecto después de que el Consell enterrara definitivamente esta inversión de 860 millones de euros, alegando deficiencias en el plan de movilidad y de accesos; así como en la necesidad de preservar el paraje natural de La Mola.

«Estamos manteniendo reuniones con este grupo de inversión para estudiar la viabilidad del centro», subrayó Sagredo. Sin embargo, el regidor dejó claro que «la propuesta debe incluirse dentro del proyecto de ciudad amable que busca el consistorio, respetar los requisitos medioambientales y adaptarse al modelo de ciudad recogido en el 'Plan Actúa', un programa de desarrollo urbano por el que el ejecutivo local ha recibido una subvención de 10 millones de euros de Fondos Europeos y que se ha negociado con todos los grupos políticos locales.

A pesar de que el primer edil quiso destacar que «yo les he entregado los documentos del 'Plan Actúa' a los promotores, ellos nos deben hacer las propuestas de cambio y nosotros autorizarlas»; el alcalde sí que dejó entrever que el nuevo proyecto debería reducir su gran tamaño y respetar parte del paraje natural de La Mola.

Estas exigencias eran un secreto a voces, después de que Compromís, principal detractor de Puerto Mediterráneo, entrara a formar parte del gobierno municipal de Paterna, un hecho que ya produjo algún cambio de discurso por parte del ejecutivo local con respecto a este proyecto. Sin embargó, el alcalde criticó que «la Conselleria esté reiterando tanto la protección de La Mola, pero no aporte subvención para ello en los presupuestos».

Además, detalló que «estas exigencias impuestas al proyecto, nacen de la propia necesidad de que salga adelante. «Yo podría dar el visto bueno al proyecto con ayuda de algunos partidos de la oposición, pero una vez llegara a la Conselleria de Obras Públicas lo volverían a denegar».

En la actualidad, Intu-Eurofund Valencia, el fondo inversor del proyecto, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolución de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas que denegó la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del proyecto comercial en Paterna. En esta línea, el alcalde aseguró que le parecía «razonable» que los promotores hayan presentado un recurso al proyecto.

Sagredo reiteró que «también hubiera acudido a los tribunales si me hubieran hecho comprar terrenos para llevar a cabo este centro de ocio y después me lo tumbaran por una razón con la que no estoy de acuerdo» y advirtió que «como el TSJ le dé la razón a los inversores, a lo mejor tenemos que rascarnos los bolsillos». No obstante, también aludió a que «para la empresa es más fácil negociar con un recurso en los juzgados, que con las manos vacías».

Pacto de gobierno

El primer edil, también avanzó que el consistorio está negociando con 'Paterna sí puede', la marca blanca de Podemos en el municipio, la integración de la formación dentro del equipo de gobierno, junto al PSOE y Compromís. En esta línea, el regidor explicó que «se está trabajando en un documento para establecer los puntos de este pacto» y detalló que al igual que en el Pacto del Botánic de la Generalitat, la formación morada «no quiere entrar dentro del equipo y ocupar concejalías, si no más tener un papel de supervisión de la gestión que se lleva a cabo».

De acuerdo con Sagredo, los puntos del acuerdo pasarían por crear una comisión de supervisión del trabajo que realiza el equipo local, incluir un miembro del partido dentro de la Junta de Gobierno, así como contar con una vicepresidencia segunda en Gespa.

Todo ello sería a cambio de que los concejales de 'Paterna sí puede' voten a favor de las propuestas del gobierno en el hemiciclo. De esta manera, el regidor se mostró optimista con los trabajos del acuerdo y avanzó que «si todo va bien puede que el pacto esté cerrado para el próximo mes de enero».