Port Saplaya amenaza con denunciar al Consistorio si autoriza el Marenostrum

La Asociación Cívica y Cultural de Port Saplaya ha dado otra vuelta de tuerca en su oposición a la celebración de la próxima edición del festival Marenostrum, que la organización pretende llevar el próximo verano al aparcamiento de un centro comercial del barrio. La agrupación ya había rechazado públicamente la celebración de la cita aludiendo a la falta de accesos y a la cercanía con las viviendas, pero ahora ha dado un paso más en su rechazo contra el encuentro, amenazando directamente al consistorio con una oleada de denuncias si autoriza el festival.

La entidad sostiene su órdago en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que hizo responsable al Ayuntamiento de Burriana por conceder la licencia de actividad del macrofestival Arenal Sound en la playa del municipio, obligando al ejecutivo a indemnizar a los vecinos por los daños por contaminación acústica producidos. En concreto, la resolución afirma que se dio una «violación del derecho fundamental a la intimidad» por la celebración del encuentro de Burriana.

Desde la agrupación han asegurado que «tras consultar con abogados, afirmamos que dicha sentencia supone un importante precedente que, dada la semejanza de la situación, dota a esta asociación y en general a los vecinos de Port Saplaya de sólidos argumentos jurídicos que nos permitirían acudir a la justicia para exigir elevadas indemnizaciones al Ayuntamiento de Alboraya en caso de que concediera la licencia del festival».

Asimismo, los representantes de la asociación recuerdan que «el tribunal consideró evidente que los festivales de música, por sus niveles acústicos, no pueden celebrarse al aire libre violando los derechos fundamentales a la vida personal en el domicilio y a la salud» y recurren a un informe pericial que determinó que «dadas sus características de festival al aire libre, el Arenal Sound debía de haberse celebrado a una distancia mínima de cinco kilómetros de su ubicación».

Desde la empresa han asegurado a LAS PROVINCIAS que «el caso del Arenal Sound no es extrapolable al de nuestro festival» y han subrayado que «los ingenieros de sonido de la empresa han llevado a cabo un largo y profundo estudio para garantizar que no se produzcan molestias a los residentes, cuya auditoria acústica se incluye dentro de las documentaciones del proyecto».

De acuerdo con la firma, el escenario está a 500 metros de las viviendas más cercanas y a más de un kilómetro de la mayoría de edificios lo que es «una distancia suficiente como para que no se produzcan problemas». En concreto, la empresa tiene previsto enfocar los dispositivos de audio cara al mar y pretende colocar la plataforma entre las dos grandes superficies comerciales del centro de ocio «lo que evitará que las ondas acústicas se desplacen hacia los lados».

La organización del festival sale así en defensa del encuentro que «pretende crear más de 600 puestos de trabajo y para el que hay previsto todo un dispositivo de seguridad con lanzaderas para evitar los problemas de tráfico que se critican».

Está no es la primera vez que la organización del festival tiene problemas para la celebración de su cita anual. Ya el año pasado, el acto tuvo que celebrarse 'in extremis' en la Marina Real Juan Carlos I tras no recibir el visto bueno de la Conselleria de Obras Públicas para su emplazamiento en Els Peixets de Alboraya, lo que provocó un aluvión de críticas al producirse la suspensión del encuentro tan solo 24 horas antes de su celebración. Todo ello sumado al amplio rechazo tanto de los grupos municipales de Alboraya, como de las agrupaciones de residentes afectadas.