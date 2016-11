La mujer que estuvo a punto de ahogarse en su coche en Puerto de Sagunto quiere denunciar al Ayuntamiento

Sari, que estuvo a punto de ahogarse en su coche en un badén del Puerto de Sagunto, no pierde el humor, pero tiene muchas quejas. Asegura que la carretera V-23 de Sagunto no estaba cortada, por eso a las 14:23 horas de ayer entró de lleno en el agua con su coche y comenzó a hundirse. Por este motivo pretende denunciar al Ayuntamiento. "Yo me pude defender. Si hubiera sido una persona mayor o un niño, no sé qué hubiera pasado", asegura.

Otros vehículos llegaron al gran charco, pero pudieron dar la vuelta, pero en el Ayuntamiento aseguran que la zona de paso estaba perfectamente señalizada. Sari se hundió totalmente. Los testigos aseguran que no pudo evitarlo porque por lo visto rebasaba los 50km por hora permitidos.