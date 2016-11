Les Corts aprueba mejorar las frecuencias de metro que reclama la 'Plataforma 15 Minutos'

Les Corts aprobó ayer por unanimidad mejorar las frecuencias de metro que reclama la 'Plataforma 15 Minutos' a través de una Proposición no de ley, que afecta a las comarcas de l'Horta Nord y Camp de Túria. La propuesta llevada al hemiciclo por el grupo de Compromis recogió la reivindicación de mejorar las frecuencias de la línea 2 entre Valencia y Llíria para que sean de 15 minutos entre servicio y servicio, «un hecho que se aplicó durante el año 2008 pero que al venir la crisis se suprimió», destacaron desde la formación.

El punto, que obtuvo el respaldo de todos los grupos y que incorporaba alegaciones y aportaciones de la plataforma vecinal, no reclama «ninguna nueva inversión en infraestructuras, sino el personal suficiente para poder aplicar estos servicios con frecuencias de 15 minutos en las horas punta». También recoge que, durante los meses de verano, no se recorten los servicios dentro de este apartado, «pues los usuarios continúan yendo igual a trabajar, haciendo uso del metro».

Trabajo conjunto

El portavoz de la 'Plataforma 15 Minutos', José Carot, valoró «este paso adelante pues cuenta con la implicación y las aportaciones de todos los grupos políticos, lo que significa que se va a seguir trabajando en el tema de manera conjunta y se va intentar que sea viable en un espacio de tiempo que esperamos sea razonable».

Durante las reuniones y encuentros mantenidos entre la Plataforma y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) antes del verano «obtuvimos un dato fundamental y es que era posible recuperar esas frecuencias con las infraestructuras actuales y los convoyes existentes. No había una imposibilidad física, sino que se trataba de un problema de falta de personal».

De entre las paradas que conectan Valencia y Llíria, cuatro de la localidad de Paterna «son las que presentan mayores esperas, en concreto, Santa Rita, Fuente del Jarro, La Vallesa pero sobre todo La Canyada, con intervalos de hasta 40 minutos en días no ordinarios. La de Fuente del Jarro resulta fundamental porque estamos hablando de una importantísima área industrial».

El portavoz de Compromis per Paterna, Juanma Ramón, destacó ayer que el objetivo es «reordenar los recursos existentes para lograr frecuencias dignas en toda la línea, sin necesidad de acometer grandes inversiones y para eliminar los agravios comparativos existentes entre localidades del área metropolitana». Así, a la estación del centro de Paterna «llega un convoy cada 15 minutos, pero a partir de ésta, estaciones como la de Santa Rita, Fuente del Jarro, La Canyada, l'Eliana, Pobla de Vallbona o Llíria sufren una frecuencia de 30 minutos, mientras que poblaciones parecidas como Torrent, Picanya, Alboraya o Paiporta tienen un convoy cada 7 minutos», subrayó la formación paternera en un comunicado de apoyo a esta reclamación vecinal.

La Plataforma lleva más de una década «luchando por la equiparación de Paterna con el resto de poblaciones de la comarca en servicios de transporte metropolitano».

De hecho, en 2007, «la gerente de Ferrocarriles de la Generalitat del gobierno del PP se comprometió a aumentar la frecuencia progresivamente hasta que en 2010 llegara a ser de 15 minutos. El compromiso, no sólo no se ha cumplido si no que, además, se ha ido reduciendo la cantidad de horas punta (horas en que aumenta la frecuencia de trenes), y reduciendo, también, los días ordinarios (en los que hay más frecuencia)».