Paterna propone a Fomento una plataforma ferroviaria de mercancías paralela a la V-30

El Ayuntamiento de Paterna presentará alegaciones ante el Ministerio de Fomento contra el anteproyecto de ampliación de la V-30, con el objetivo de que se incluya una plataforma ferroviaria de mercancías paralela a la autovía y poder consolidar así el proyecto de la lanzadera que el consistorio pretende que conecte el municipio con el futuro Corredor Mediterráneo.

Los técnicos municipales del area infraestructuras han reunido toda una serie de mejoras para que «el plan de Fomento se adapte al futuro Corredor Mediterráneo y al modelo de ciudad sostenible, inteligente e integrada que ha diseñado el equipo local para Paterna y permita al municipio llevar a cabo su estrategia de desarrollo económico y empresarial».

Las alegaciones pretenden establecer un marco adecuado para reclamar la construcción de la conexión ferroviaria entre el Polígono Industrial Fuente del Jarro, el Puerto y el futuro Corredor Mediterráneo, que persigue actualmente el equipo local. En concreto, se propone la creación de una playa de vías en el polígono paternero que serviría de estación multimodal de distribución de mercancías para el resto de polígonos de la zona y que permitiría conectar los cinco parques empresariales con la futura línea europea.

Tal y como ha señalado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, «el anteproyecto actual de la V-30 no supone ninguna mejora para el municipio ya que no contempla ninguna actuación sobre los accesos a Paterna ni los demandados para el Polígono Fuente del Jarro y, por tanto, no aporta ninguna solución al problema actual con el colapso de tráfico en esa zona industrial».

Asimismo, el primer edil ha subrayado que «la ampliación de la V-30 constituye una oportunidad casi única para, tras 40 años en funcionamiento, rediseñar el Polígono Industrial Fuente del Jarro del futuro, dotándolo de una conexión mediante vía férrea aprovechando como carril de enlace gran parte de la traza y la obra de la V-30 que ahora se acomete, hasta conectar con las infraestructuras ferroviarias existentes».

Precisamente, la demanda de esta lanzadera ha provocado las críticas del PP de Paterna que han recordado que «el alcalde del municipio hizo campaña hace dos años desde la oposición, en contra de la conexión de los polígonos empresariales de Paterna con el Corredor Mediterráneo presentado por el anterior equipo de gobierno popular».

De hecho, desde la agrupación recordaron que el ahora regidor denunció «los enormes perjuicios, inconvenientes y peligros para la seguridad de los paterneros que implicaría el paso de tráfico ferroviario pesado por Paterna» y aseguró que el proyecto se trataba de una «aberración». No obstante, desde la formación aplaudieron «el cambio de postura del alcalde, que ahora ha creado una plataforma expresamente para dar apoyo a esta iniciativa».

Los populares aseguraron que «el consistorio cuenta con nuestro leal apoyo a esta iniciativa que consideramos importante para los intereses de las empresas paterneras» y apuntaron que «nos estamos acostumbrando a las idas y venidas de un alcalde que no tiene una sola idea original ni criterio propio y al que sólo le importa el marketing para su proyección personal».

El proyecto inicial planteado por el grupo popular pasaba por introducir una línea de mercancías dentro de la red de Metrovalencia que discurre por el municipio, para que permitiese dar servicio al núcleo industrial de Paterna, tanto al polígono Fuente del Jarro como a la futura zona franca.

Desde el equipo local han querido desmarcarse de esta iniciativa. «El PP proponía que el transporte de mercancías circulase por el medio del pueblo utilizando las vías del metro, mezclando viajeros con mercancías. Lo que proponemos desde el actual Gobierno de Paterna es una vía ferroviaria exclusiva en paralelo a la V30, que no tocaría nuestro casco urbano».

En el conjunto de alegaciones que el consistorio presentará a Fomento se incluye el resto de reivindicaciones anunciadas hasta la fecha, como que el proyecto se ha trazado sobre unos planos desactualizados, incluir un refuerzo en el acceso a Fuente del Jarro por el túnel existente debajo de la CV-365, la creación de una salida en la segunda fase de Fuente del Jarro y la adaptación de esta infraestructura también a ciclistas y peatones.