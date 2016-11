Bauhaus recibe 4.000 solicitudes de empleo para su apertura en Alfafar

Cerca de 4.000 personas de Alfafar y de toda la comarca han presentado su solicitud en menos de un mes, para ocupar uno de los 150 puestos de trabajo de la nueva tienda que abrirá Bauhaus en la primavera del próximo año en la zona comercial del municipio y que será la segunda en la Comunitat Valenciana. A estos empleos se suma otro centenar que la compañía prevé crear de forma indirecta a través de colaboraciones con pequeñas y medianas empresas de la zona.

En esta primera fase del proceso de selección, que está previsto que quede cerrado en enero de 2017 con las contrataciones, Bauhaus cuenta con la colaboración de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local que ha seleccionado las solicitudes para los distintos puestos solicitados, priorizando a los vecinos.

Durante la segunda fase, el departamento de selección, formación y desarrollo de la compañía se encargará de realizar las entrevistas finales, tanto grupales como individuales. Una vez finalizado el proceso, los nuevos empleados llevarán a cabo un programa de formación específico acorde a su responsabilidad.

Desde el ayuntamiento se han cedido a la mercantil unas instalaciones municipales para llevar a cabo todo el proceso, como señaló el alcalde, Juan Ramón Adsuara, en su visita de ayer a las instalaciones, todavía en obras. Adsuara estuvo acompañado por su equipo de gobierno, la presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, y fueron recibidos por el director general de Bauhaus España, Bart Ginneberge, y el director de la tienda, Moisés Gómez-Hidalgo.

Los directivos de la compañía alemana hicieron hincapié en la «formación que se da a los empleados» y que esta tienda «queremos que sea un referente en calidad, precio y como valor añadido el asesoramiento técnico al cliente».

El primer edil destacó «la implicación de la administración local y valenciana, de la empresa y de los promotores que ha logrado sacar adelante este proyecto que generará empleo y riqueza para nuestro municipio». Con estas palabras, Adsuara justificó la presencia de Bonig, como uno de los agentes que facilitaron la implantación de la compañía en la localidad.

En este sentido, la diputada popular recordó que «hay 2.000 personas trabajando en esta zona comercial y cerca de 4.000 de forma indirecta». «En su momento no fue fácil pero había voluntad de sacar adelante el proyecto de desarrollo del polígono», añadió Bonig, quien además, insistió en que «esta es la forma correcta de trabajar y no como ocurre con otros proyectos como Puerto Mediterráneo en Paterna, en el que no todo el mundo rema en la misma dirección».

Bonig mandó un mensaje a la Generalitat «para que se ponga las pilas para impulsar la tramitación administrativa, dar seguridad jurídica y apoyar a las empresas nacionales y extranjeras que quieren implantarse en la Comunitat».