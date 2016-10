Un incendio quema parte de los 600 contenedores de Mislata recién retirados

La columna de humo que el sábado pudo verse desde distintos puntos de Mislata y Valencia la produjo el incendio intencionado de parte de los contenedores que Mislata acababa de retirar para su renovación. Los 600 depósitos se acumulaban a ambos lados de un camino de tierra en la partida del Quint, tras haber sido «dejados sin control y al alcance de cualquiera, en este punto situado tras el Parque de La Canaleta», según denunció ayer el Partido Popular de Mislata.

El portavoz popular, Jaime López Bronchud, calificó el incendio del sábado de «extraño». «No entendemos qué hacían allí todos estos contenedores, ni cómo pudieron arder a plena luz del día. Estamos cansando de tantas mentiras y vamos a ir hasta el final en este tema de los contenedores. Que nadie tenga ninguna duda».

El PP pidió ayer por la mañana, por escrito, la comparecencia del gerente de la empresa pública Nemasa en la próxima comisión de Urbanismo, así como los informes de bomberos y policía sobre «el extraño siniestro que el sábado provocó la alarma entre los mislateros, al producirse esta gran columna de humo negro».

La formación reiteró su rechazo al cambio de contenedores en Mislata. «Era una inversión innecesaria y que obedecía a intereses nada explicados del gobierno de Bielsa». El servicio de recogida de basuras que ha asumido la empresa pública Nemasa «fue disfrazado por el alcalde de Mislata como una municipalización, pero lo cierto es que el servicio de recogida ha sido subcontratado a una empresa privada, sin control de los partidos de la oposición». Tras este «extraño recambio», el incendio del pasado sábado «no hace más que subrayar este hecho. Resulta incomprensible que estos contenedores estuvieran acumulados en un camino, sin ningún tipo de control o recinto vallado». El PP desconfía del gobierno «en este tema de los contenedores. Han actuado a escondidas del pueblo y de la oposición».

Tras ganar las últimas elecciones, el alcalde Carlos Fernández Bielsa «se lanzó al empeño de trasladar para Mislata un plan urbano que no compartimos, principalmente diseñado con la pérdida de plazas de aparcamiento y la prestación de peores servicios desde el ayuntamiento».

El Partido Popular criticó entonces que «Bielsa iba a gastar 776.000 euros en el cambio de contenedores, algo que no comprendemos porque creemos que Mislata y los mislateros teníamos otras prioridades, y ahora dicen que el cambio no ha tenido ningún coste». Bronchud lamentó ayer las «chapuzas» de un gobierno «cansado que piensa sólo en intereses políticos y no en necesidades ciudadanas»

Desde el ejecutivo confirmaron ayer a este diario que un incendio calcinó el sábado parte de los 600 contenedores que se han ido retirando en las últimas semanas, en pleno proceso de renovación. Las mismas fuentes detallaron que el fuego comenzó fruto de un «acto vandálico que la policía ya está investigando y que afectó a parte de estas unidades, que se encontraban depositadas en el camino de acceso a los almacenes municipales».

Retirada

La recogida «se realiza a través de una empresa que es la encargada de la renovación de los contenedores, dentro del plan que coordina Nemasa. La firma había depositado allí los contenedores y estaba procediendo a su retirada paulatina». Además, las mismas fuentes señalaron que los contenedores «no son de propiedad municipal».

El gobierno de Bielsa anunció la municipalización del servicio, con «un ahorro de más de 400.000 euros al año», junto a otras medidas extra como la recogida nocturna o la incorporación del quinto contenedor, de color marrón, para los residuos orgánicos.