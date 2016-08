Cambian las cerraduras de casas vacías en Torrent para alquilarlas a okupas

Y no sólo eso,en Torrente han destrozado fincas recien acabadas llevándose hasta los enchufes,destrozando techos y alicatados para robar tuberías,pero no pasa nada,la misma gentuza sigue en la calle a sus anchas.

Lo siento mucho, pero si ejerciera su política un tal Charles Bronson, se acabaría el problema...Creo que los yanquis lo tienen muy claro cuando invaden sus casas...

Esto lleva ocurriendo años y a mi me cuesta entender dos cosas: Como puede existir un vacío legal tan grande y segundo: como puede ser que con los años que pasa esto en España todavía los políticos no hayan hecho absolutamente nada antes estos procedimientos... bueno si.. levan un año discutiendo a ver quien gobierna mientras TODOS siguen cobrando aunque no ejerzan.

Pues esto es el resultado de las politicas de la izquierda de "stop deshaucios", de "el estao me tiene que dar una casa", de "ese por que tiene que tene dos chales si yo no tengo na" y demas demagogia populista con la que nos llevan bombardeando los ultimos 5 anyos.

La economia se hunde, y no es porque Urdangarin robara al Villarreal, ni porque un empresario regalara un bolso a Rita Barbera, ni porque Rus contara "dos millons de peles". La economia se hunda porque la propiedad privada NO ESTA GARANTIZADA en este pais, como tampoco lo esta en Venezuela, y porque nadie con dos dedos de frente va a jugarse 20,000 euros en invertir en nada en este pais, mientras esto no cambie

Hala, todos ha bramar "Siudadanos son del IBEX" como unica respuesta a esto... que asi nos esta yendo de cine

Comentario muy acertado. La nueva política parece que fomenta este tipo de actuaciones. El IBEX es muy malo y los siudadanos del pueblo tienen derecho a todo. Igual que la nueva política del top manta en el centro de valencia. Calle Ribera y adyacentes totalmente ocupadas con bolsos, zapatillas, música, cine, camisetas futbol, todo 100% ILEGAL, sin impuestos, sin S.S. El que tenga un negocio que se j... y que pague mas impuestos.

Per a que vas a entrar a robar una nit, per a emportar-te el que pugues amb el risc de que et pillen, si pots instal·lar a tota la família allí, mentre buides la casa amb tota tranquilitat.





Es tracta de convertir un robatori, de l'aixovar, joies, mobles, ... tot el que pugues tindre en una casa, més la llum, aigua, gas, etc. durant uns mesos, en un problema social que tenen que resoldre uns altres.

Després et tiren de casa i a per un altra. I el propietari sense res.



Si no hay leyes disuasorias seguiran riendose. Aqui las leyes solo para las personas trabajadoras normales y corrientes. Sobran leyes permisivas y jueces a los cuales no les quitan las casas.

pues yo creo que más claro agua, de algo tienen que vivir la gente que viene ilegal a España, seguid trayendo con vuestro buenismo que nos va a costar caro todo y las leyes están hechas para defender al sinvergüenza no a la víctima, ojalá los que los defendáis paséis por el problema de tener que luchar contra los okupas de vuestras casas



Claro que sí, fíjate que de barrios obreros que no se han ido a ocupar un piso en un barrio deprimido, no, se han ido de cabeza a por las viviendas de lujo, que cosas. Pero eh, todo sea por la revolusiòn.

Per cert, no és que s'estiga ocupant la vivenda només, sino que és un apropiament de tot el que hi ha dins. És com entrar a robar, però quedant-se a viure una temporada, i després si això et tornem l'immoble i el que hi havia dins ja ni preguntes.



Hay casas vacías y gente sin casa, hay dinero en los bancos y gente pobre, pero entrar a "saco" y llevárselo y ocupar por las bravas casas no es forma, pero esto es la España que estamos haciendo, y vamos a mas. Hemos pasado de rezar el rosario por abligacion a pasase las leyes por el forro y claro el desastre esta servido, y ya veremos donde acaba esto.