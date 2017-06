Trump ya tiene en casa a Melania y Barron Melania, Donald y Barron bajan del helicóptero presidencial a su llegada a la Casa Blanca. / reuters La esposa del presidente y su hijo pequeño, de 11 años, se mudan al fin a la residencia oficial PEDRO MUÑOZ Martes, 13 junio 2017, 00:31

ATrump se le ha acabado su tiempo de Rodríguez en Washington. Seis meses después de su toma de posesión, el presidente de EEUU podrá al fin estar con los suyos en la Casa Blanca. Su esposa Melania y el chico de ambos, Barron (el benjamín, de once años) han hecho las maletas y se han mudado al número 1600 de la Avenida Pensilvania. Madre e hijo habían estado viviendo hasta ahora en su lujoso ático de la Torre Trump en Manhattan para que Barron no viera alterado sus estudios y pudiera finalizar el curso escolar en el centro donde lo había iniciado. La decisión de mantener una suerte de residencia oficial paralela en Nueva York suscitó una cascada de críticas por los quebraderos de cabeza de seguridad y los gastos de la protección de Melania y Barron, 120.000 dólares al día, que se podían incrementar a un millón si recibían la visita de Donald. «¡Esperando con ganas los recuerdos que haremos en nuestra nueva casa! #díademudanza», escribió ayer en su cuenta de Twitter la primera dama, junto a una foto de la vista que ofrece una de las ventanas de su residencia. Melania, tercera esposa de Trump, rompió con la tradición de desplazarse a la Casa Blanca tras la toma de posesión, el pasado 20 de enero. Aunque la mudanza estaba prevista para mañana miércoles, día del 71 cumpleaños de Trump, se hizo finalmente el domingo cuando la familia llegó a Washington en el helicóptero presidencial, donde también viajaron los padres de la exmodelo eslovena, Viktor y Amalija Knavs, que han estado viviendo con su hija y su nieto en la Torre Trump. La camiseta que llevaba puesta Barron, en la que se puede leer 'The Expert', está dando mucho juego a los monologuistas de las televisiones americanas.