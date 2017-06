Ojo al truco de Ivanka Trump para que no la abracen

Internet no puede parar de reír, y no es para menos. La foto del senador cubanoamericano Marco Rubio intentando abrazar a Ivanka Trump es de los momentos más incómodos jamás captados por un fotógrafo de prensa. El político tenía una reunión con la hija del Presidente en el Capitolio para tratar su propuesta de ofrecer créditos a quienes tengan hijos y, por lo que parece, quería empezarla de la manera más cálida posible. Una pena que la rubia Trump no estuviera por la labor de ningún tipo de roce.

Quizá pertenezca a este tipo de detalles el feminismo que Ivanka defiende a toda costa: no parece de recibo que por ser mujer hayan de aplicarte semejante maniobra de aproximación corporal. (Más información en Mujerhoy)