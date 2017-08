Una tradición repudiable Mujeres musulmanas rezan en una celebración religiosa en Srinagar, en el Estado indio de Cachemira. / reuters El Tribunal Supremo de India declara inconstitucional una práctica musulmana que permitía a los hombres divorciarse simplemente pronunciando tres veces la palabra 'talaq' ZIGOR ALDAMA Miércoles, 23 agosto 2017, 00:03

Talaq, talaq, talaq!». Pronunciar esa palabra tres veces es todo lo que el marido de Sharaya Bano tuvo que hacer para repudiarla y quedar automáticamente divorciado de ella. Ni siquiera tuvo que pasar el mal trago de decírselas a la cara. Mientras ella se encontraba en el hogar paternal recuperándose de las infecciones que le había provocado un aborto, el hombre le envió lo que en India se conoce como un 'talaqnama', un breve escrito con la palabra repetida tres veces. Según la costumbre islámica del 'talaq-e-bidat', en esta situación el divorcio se consuma de forma inmediata e inapelable. Y la Ley Personal Musulmana, aprobada en India en 1937, considera legal esta práctica.

«Los problemas comenzaron nada más casarnos. Mi familia política comenzó a exigir un coche y más dinero. Desde el principio, mi marido me amenazaba con el 'talaq' cada vez que algo no le complacía. Y los dos primeros años de casados, como no conseguía quedarme embarazada, mi suegra le presionaba para que se divorciase de mí», contó Bano al diario 'The Indian Express'. La mujer, que ahora tiene 35 años, ha dado a luz a un niño y a una niña, pero también ha sufrido «seis o siete» abortos que han deteriorado su salud. El último, en abril del año pasado, fue el que le separó para siempre de su marido.

«Le pedí que me permitiese hacer una ligadura de trompas, pero se negó porque considera que va contra el islam», recordó Bano, que recibió su 'talaqnama' en octubre del año pasado. Convencida de que esta tradición musulmana atenta contra los derechos de la mujer, Bano decidió llevar el caso a los tribunales. Su intención no fue la de suprimir el 'talaq' en sí, una norma que viene recogida en el propio Corán, sino denunciar la interpretación india que permite el divorcio instantáneo. Porque otros países que reconocen esta ley religiosa exigen que haya un período de reflexión de al menos 'tres ciclos menstruales' antes de que la separación se consume definitivamente. En el país de Gandhi, sin embargo, se han dado casos de hombres que han enviado el 'triple talaq' por WhatsApp o Facebook y aun así han logrado su objetivo.

El caso de Bano fue escalando en la jerarquía judicial, hasta que llegó al Tribunal Supremo. Ella afirma que su divorcio vulnera el principio constitucional de la igualdad, porque si fuese hindú o cristiana el 'talaq' no habría tenido validez alguna. Y, ayer, el máximo tribunal indio le dio la razón. En un veredicto con tres jueces a favor y dos en contra, el Supremo considera que la práctica del 'talaq-e-bidat' es inconstitucional. Es más, afirman que va contra los propios preceptos de la religión islámica. «Y lo que es pecado en religión no puede ser amparado por la ley», sentenció el tribunal, que recordó cómo 22 países de mayoría musulmana ya prohíben esta práctica. Incluso las vecinas Pakistán y Bangladesh vetan el 'talaq' inmediato. «Es una sentencia histórica», aplaudió en Twitter el primer ministro indio, Narendra Modi.

Tensión interconfesional

Ahora, el Parlamento de Nueva Delhi tendrá que encajar el fallo en la legislación del país. Todo apunta a que deberá redactarse una ley específica que regule los matrimonios entre los 180 millones de musulmanes indios, algo que creará controversia y que puede elevar la tensión en las siempre delicadas relaciones entre confesiones. No en vano, aunque la federación india de organizaciones islámicas All India Muslim Personal Law Board reconoce que la tradición es condenable, exigió al Tribunal Supremo que no se inmiscuya en las tradiciones musulmanas y que deje la enmienda del 'talaq' en manos de la comunidad islámica.

Sin embargo, la asociación de mujeres musulmanas Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA) celebró el dictamen como un paso más en el camino hacia el empoderamiento de la mujer india. «Alá dice que hombres y mujeres son iguales. Y en la Constitución de India no hay ambigüedad alguna sobre la igualdad de género», justificó la organización cuando se sumó a la petición de Bano ante el Supremo. También el activista musulmán progresista Feroze Mithiborwala se ha mostrado satisfecho. «Las mujeres musulmanas llevan 70 años exigiendo un cambio, y es hora de que el país las escuche», dijo en un canal de televisión local.

Vidas destrozadas

Sin duda, la práctica del 'talaq' ha destrozado la vida de miles de mujeres indias. BMMA comenzó a hacer un recuento de casos en 2007 y en su muestra evidenció que el 78% de las musulmanas divorciadas había sido víctima de esta tradición. Muchas quedaron inmediatamente expulsadas de su hogar sin ningún lugar al que ir para reibir ayuda. Sin recursos económicos y, en muchos casos, sin poder visitar a sus propios hijos.

Ishrat Jahan, de 30 años, es una de ellas. Su marido la llamó por teléfono y le dijo tres veces la palabra maldita. Su familia política le arrebató a sus cuatro hijos y la dejó a su suerte en Calcuta. Según su abogado, lleva tiempo desaparecida. Lo último que se sabe de ella es que trató de impedir que su marido volviese a casarse para recuperar a sus hijos, pero recibió una enorme paliza por la que tuvo que ser ingresada en un hospital. Su caso ha sido uno de los que el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta antes de dictar su veredicto.

Curiosamente, ahora Bano se plantea la reconciliación con su marido. «Puede que vuelva con él, más que nada por mis hijos. Si es que cambia de opinión, claro», afirmó a la prensa local. Su familia, sin embargo, prefiere que Bano logre la nulidad del 'triple talaq' para que luego pueda divorciarse legalmente. Tras un proceso civil, como hace el resto de la población. «Es un hombre que la ha llevado a esta situación, que la ha convertido en una prisionera. ¿Para qué volver con él?», se preguntaba su padre en el 'Indian Express'. «Pero al final la decisión será la suya, por supuesto», recalcó.