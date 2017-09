Teresa Rabal, en su peor momento La actriz y cantante se confiesa en los platós de Telecinco LAS PROVINCIAS Lunes, 4 septiembre 2017, 16:56

Teresa Rabal está atravesando por uno de los peores momentos de su vida. La actriz y cantante ha confesado en los platós de Telecinco cómo se vio obligada a ocultar que estaba pasando por una grave enfermedad para seguir trabajando. La hija de Paco Rabal ha visto cómo, tras superar un cáncer, su vida ha dado un vuelco al perder recientemente a su marido, Eduardo Rodrigo, y ver cómo su volumen de trabajo ha disminuido drásticamente.

"Yo no contaba [a los empresarios] que estaba enferma por varias razones. Una porque, en el momento en el que estaba pasando por el cáncer, pensaba más en la enfermedad de mi marido que en la mía y otra porque me parecía que era gratuito venir a los medios para narrar que mi marido estaba enfermo y yo también", ha explicado en el plató de 'Sábado Deluxe' la voz de clásicos infantiles como 'Veo, veo' y 'Me pongo de pie'.

Durante el programa, Teresa recibió la llamada de su madre, Asunción Balaguer, quien se deshizo en halagos hacia su hija: "Hay poco que decirle porque ella sabe hacer muy bien las cosas, y sabe aprovechar la vida como le viene. Siempre tiene energía, la capacidad de hacer la vida bonita y de recuperarse de todo lo que ha pasado. No es éste el peor momento, el peor momento ya ha pasado", ha asegurado.