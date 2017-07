Suso, de Gran Hermano 16, cancela sus compromisos por «motivos personales» Suso, en una imagen compartida en su cuenta de Instagram. / LP El ex concursante podría estar pasando por un duro momento familiar y ha cancelado sus eventos para este fin de semana LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 26 julio 2017, 18:25

Suso Álvarez, ex concursante de 'Gran Hermano 16' y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' podría estar atravesando un difícil momento personal, ya que hace dos días publicaba un tuit donde anunciaba la cancelación de todos sus bolos para este fin de semana por «motivos personales». El anuncio activó la alarma entre sus seguidores, que se volcaron en redes preguntando la causa de la decisión.

Ante la situación, Mila Ximénez ha mandado un mensaje de apoyo desde el programa donde colabora, 'Sálvame', que aún ha avivado más la polémica. «Ojalá no suceda lo que me has dicho que puede suceder porque no te lo mereces», ha dicho emocionada la colaboradora, a lo que Terelu Campos ha añadido que hay que ser positivos y confiar en que todo se pueda solucionar.

Tras la ola de reacciones en redes sociales, Lucía Parreño, amiga de Álvarez, comunicó a petición del propio Suso que la causa de esta decisión se debe a la salud de su hermana, que dio a luz el pasado mes de abril.